banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İşyerindeki aşk, işinden etti
İşyerindeki aşk, işinden etti
Her kulübün Susan Lenderink gibi birine ihtiyacı var!
Her kulübün Susan Lenderink gibi birine ihtiyacı var!
Umut Bulut, rekora koşuyor
Umut Bulut, rekora koşuyor
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
banner448

Edirne’de ekmek fiyatlarında ‘zam ve tarife’ çıkmazı

Edirne’de, bir süredir ekmek fiyatında ‘zam ve tarife’ çıkmazı yaşanıyor. Bazı fırınlar, zam uygulayıp ekmeği 2 TL’den satarken, bazı fırınlarda ise ekmek eski fiyatı bir buçuk TL ile satılıyor.

Ekonomi 18.02.2021, 12:33
3
Edirne’de ekmek fiyatlarında ‘zam ve tarife’ çıkmazı

Edirne’de, bir süredir ekmek fiyatında ‘zam ve tarife’ çıkmazı yaşanıyor. Bazı fırınlar, zam uygulayıp ekmeği 2 TL’den satarken, bazı fırınlarda ise ekmek eski fiyatı bir buçuk TL ile satılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde fahiş fiyatlara karşı mücadelesi kararlılıkla devam ederken, bir tartışma konusu da Edirne’den geldi.

Kent genelinde bir süredir ekmek fiyatlarında ‘zam ve tarife’ çıkmazı yaşanıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası henüz onaylanmış yayınladıkları bir tarife olmadığını ve ekmeği mevcut 210 gram üzerinden 1.5 TL’ye satılmasına devam edilmesi konusunda fırıncıları uyarırken, bazı fırıncılar Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden aldıklarını iddia ettikleri tarife ile ekmeği 230 gram üzerinden 2 TL’ye satmaya devam ediyor.

“Bugün itibariyle verilmiş bir fiyat tarifesi yoktur”

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, konu ile ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, “Edirne’de ekmek fiyatları farklılık arz ediyor. Ama Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün itibariyle verilmiş bir fiyat tarifesi yoktur. Dolayısıyla 210 gram ekmek bir buçuk TL’den satılmalı” dedi.

“Fotokopi ile çoğaltılmış tarifeler var”

Zıpkınkurt, “Odamızdan verilmiş yeni bir tarife yok. Ancak fotokopi ile çoğaltılmış tarifeler görüyorum ben de farklı fırınlarda. Ama bunu denetleyecek kurumlar belli. Öncelikle Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, sonra da Edirne Belediyesi” ifadelerini kullandı.

“Tarifelerini almadan 230 gram ekmeği 2 TL’den satmamaları için uyardık”

Zıpkınkurt, açıklamasının devamında, “Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması da yapmıştık üyelerimize; tarifelerini almadan 230 gram ekmeği 2 TL’den satmamaları konusunda uyardık. Aksi halde denetlenirse tabi ki Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ceza keser” şeklinde bir kez daha uyarılarda bulundu.

“Kesilecek cezalar 100 bin TL’ye kadar gidebiliyor”

"Tabi Edirne İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kesilecek cezalar aşağı yukarı 100 bin TL’ye kadar da gidebiliyor" diyen Zıpkınkurt, "Dolayısıyla belediyenin keseceği ceza da tarife olmamasından dolayı ceza kesebilir. Tabi esnaflarımız ve üyelerimiz buna hassasiyetle uymaları lazım" dedi.

“Bakanlıktan cevap bekliyoruz, henüz onaylanmış bir fiyat yok”

Zıpkınkurt, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Fiyatlarla alakalı meslek komitemizden çıkan fiyatları bakanlığımıza gönderdik ve bakanlığımızdan cevap bekliyoruz. Bakanlıktan gelen cevapla beraber Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bu fiyatı onaylayacak ama henüz onaylanmış bir fiyat yok.”

Vatandaşlar zam istemiyor

Edirneli vatandaşlar, ekmek fiyatının 2 TL olmasını arzu etmediklerini dile getirerek, “Fiyat olarak etkiliyor, gramaj olarak değişen bir şey yok. 20 gram bir şey oynuyor ama onun pek bir sıkıntısı yok. 3 tane ekmek 4.5 TL başka, 6 TL başka. Sadece ekmekle geçinen insanlar var. Fiyat olarak tabi ki etkiliyor. 1.5 TL olması tabi ki vatandaşın menfaatine. Fırıncının menfaatine 2 TL tabi ki” ifadelerini kullanıyor.

Ekmeğin 1.5 TL olduğu yerler tercih ediliyor

Edirneli bakkal esnafından Erdem Kokaralp ise, “Fiyat farkında vatandaş almakta zorlanıyor zaten. Vatandaşlar 1.5 TL olan yerleri tercih ediyorlar. Fazla alıyorlar, 3 alacağına 4 tane alıyor. Öteki türlü 3 ekmek alsa 6 TL veriyor. Diğer türlü 4 ekmek alıyor yine 6 TL veriyor. Vallahi anlaşacaklar aralarında 1.5 TL’den devam edecekler. Başka türlü olacak bir şey yok” dedi.

“Biz bu işin hamallığını yapıyoruz, kâr eden aracılar”

Fırıncı esnafı Hakan Bayraktar da “Biz geçen sene 80-90 TL’ye aldığımız unu şu anda en düşük un fiyatları 150 TL’den başlıyor, 180 TL, 200 TL’ye kadar fiyatlar arttı. Bununla beraber bütün ham maddenin fiyatı arttı. Üretmekte zorlanıyoruz. 2 TL büyük bir zam değil. Elli kuruş ekmeğe zam konuyor. Bu elli kuruşu biz zaten malzemecilere veriyoruz. Burada bizim hiçbir kârımız yok. Sadece biz bu işin hamallığını yapıyoruz. Burada kâr eden aracılar. Tuzcusudur, mayacısıdır. Mayayı 30 TL’ye alıyorduk, 6-7 ay öncesi şimdi 115 TL oldu. Şu an bir koli maya 115 TL. Bence ekmek 2 TL değil de 5 TL olması lazım ki çöpe ekmek gitmesin” ifadelerini kullandı.

Fırıncılar derneği de mutabık kalmıştı

Öte yandan, 15 Aralık 2020 tarihinde Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz da o dönemde uzlaşmaya vardıklarını ve ekmeği 210 gram üzerinden 1.5 TL’ye satacaklarını taahhüt etmişti.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16