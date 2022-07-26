Edirne’de coğrafi işaret almış ürün sayısı 10’a yükseldi

Oldukça zorlu aşamalardan geçerek hazırlanan ciğer sarma, kuzu ciğerinin zarından ayıklanıp küçük olacak şekilde doğranarak iç pilavının harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Kuzunun karın zarı olarak da bilinen "kuzu gömleği" içine iç pilav top şeklinde sarılıyor. Fırında nar gibi kızartılarak çıkarılan ciğer sarma, özellikle turistler tarafından tam not alıyor. Edirne’de İpsala Pirinci, Keşan Satır Et, Keşan Siğilli Bamya, Meriç Kara Kavunu, Edirne Beyaz Peyniri, Edirne Badem Ezmesi, Edirne Mis Meyve Sabunu, Deva-i Misk Helvası, Tava Ciğerin ardından Edirne Ciğer Sarma ile birlikte coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı 10’a yükseldi.

Edirne’de coğrafi işaretli ürünlerin sayısının 10’a çıktığını söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Osmanlı’dan kalan meşhur lezzetler arasında yer alan ciğer sarmanın tanıtımını düzenlediği basın toplantısı ile yaptı. Edirne’nin yöresel yemeği olan ciğer sarmanın tescilini aldıklarını belirten Zıpkınkurt, kentteki coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), coğrafi işaretle tescillenen ciğer sarmanın kentteki lokantaların menülerine girmesi için çalışma başlatacak.

"Hem ürünün değeri hem de işletmelerin kârı artıyor"

Şehirlerin coğrafi işaretli ürünleri arttırdıkça gelen misafirlerin de bu ürünlerden talepte bulunduklarını dile getiren Zıpkınkurt, bu sayede hem ürünün değerinin arttığını hem de işletmeler açısından kârlı hale geldiğini belirtti.

Turistlerin gittikleri bölgelerde yöresel veya coğrafi işaretli ürünleri yemeye özen gösterdiğini hatırlatan Zıpkınkurt, Edirne’nin coğrafi işaretli ürünler açısından zengin bir şehir olduğunu aktardı.

Kırklareli’nde 4, Tekirdağ’da 7, Çanakkale ve Edirne’de 10 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Zıpkınkurt, bu ürünlerin sayısının artmasıyla bölge turizmine de o derece katkı sağlanacağını söyledi.

Acıbadem, bademli kurabiye, aynalı süpürge ve Lalapaşa karakovan balı gibi ürünler için de başvuru yaptıklarını aktaran Zıpkınkurt, coğrafi işaretli ürün sayısını arttırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Ciğer sarmanın şehirde bilinmesine rağmen esnaf lokantalarında pek fazla yer almadığını hatırlatan Zıpkınkurt, geçmişten günümüze gelen bu lezzeti lokantalardaki menülere eklemek için çalışma yapacaklarını müjdeledi.

Coğrafi işaretin alınmasıyla ilgili ciddi bir akademik çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, Bununla alakalı gerekli araştırmaları yaparak, eskiye dayalı dokümanları topladıklarını ve daha sonrasında topladıkları bu çalışmaları bakanlığa gönderdiklerinin altını çizdi.