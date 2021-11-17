Edirne’de buğday 4 lira 51 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 51 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 51 kuruştan satışı gerçekleşti. Edirne Ticaret Borsasında işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu fiyat aralıklarından işlem görüyor:

"Buğday kilogram fiyatı en düşük 3,940 TL, en yüksek 4,051 TL. Ayçiçek kilogram fiyatı en düşük 6,101 TL, en yüksek 6,846 TL.”