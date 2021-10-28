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Edirne ve Hakkarili esnaf ve sanatkarlar buluştu

Hakkari Üniversitesi ve Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’nin “Anadolu’nun Ahisiyiz, Dört Bir Koldan Türkiye’yiz” isimli projesi kapsamında Edirne ve Hakkarili esnaf ve sanatkarlar bir araya geldi.

Ekonomi 28.10.2021, 11:41
Edirne ve Hakkarili esnaf ve sanatkarlar buluştu

Hakkari Üniversitesi ve Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’nin “Anadolu’nun Ahisiyiz, Dört Bir Koldan Türkiye’yiz” isimli projesi kapsamında Edirne ve Hakkarili esnaf ve sanatkarlar bir araya geldi.

Hakkari Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr Ömer Pakiş, Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari Şoförler ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel

Başkanı gazeteci-yazar Turgay Türker, Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü Başkanı gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk, 2021 yılı Hakkari Ahisi Halis Atabak, Edirne Kahveciler Odası Başkanı Hakan Gönay başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlar, akademisyenler katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Ahilik Yılı" ilan edildiğini belirten Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari’nin ticari hayatta halen keşfedilmemiş önemli bir potansiyeli olduğunu belirtti. Pakiş, “Bu toplantı bu memleket için, bu devlet için nasıl güzel işler birlikte yapılabileceği konusunda çok net fikirler, düşünceler verdi bize. Bu alanlarda üniversitemizin kapısının herkese açık olduğunu özellikle beyan etmek istiyorum. Bütün dünyada ülkemiz buna dahil olmak üzere farkında olduğumuz müddetçe o hayat ile ilgili problemlere çözüm üretebilirsiniz” dedi.

Pakiş konuşmasına şöyle devam etti:

“Edirneli esnaf başkanımız ’Ben bu binayı hep esnaflıktan kazandığım parayla yaptım’ dedi. Cümleleri benim çok hoşuma gitti. İnanıyorum her coğrafyada Cenab-ı Allah o coğrafyaya gidecek potansiyeller yaratmış. O insanda kabiliyetler, itikatlar, yetenekler yaratmış. Ama önemli olan barındırdığı potansiyelin farkında olabilmek ve doğru işler üzerinden hedefe ulaşmaya

çalışmak. Dediğimiz bu coğrafya öyle zengin bir coğrafya ki yer altı, yer üstü kaynakları gibi. Bizim bunun farkında olmamız gerekiyor. Aslında bütün dünyada ülkemiz buna dahil olmak üzere farkında olduğumuz müddetçe o hayat ile ilgili problemlere çözüm üretebilirsiniz. Bakın Peygamber Efendimizin örnek olabilmesinin temel felsefesi, mantığı nedir biliyor musunuz? Hayatın içindedir. Yerine göre bir babadır, halk pazarları ziyaret eder. Hayatın içinden gelmeyen birisi, hayatın içinde olmayan birisi hayat ile ilgili problemlere çözüm üretemez.”

"Hakkari ticaretin inovasyon merkezi olur"

Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker ise, belgeselleri izlediğinde babasının kırtasiye dükkanını hatırladığını belirterek, ticareti, hayatı orada öğrendiğini söyledi. Hakkari’nin gerek maden, gerekse tarımsal üretim bakımından inanılmaz bir potansiyeli olduğunu belirten Türker, Hakkari Üniversitesi’ne yabancı uyruklu yüksek lisans

öğrencilerinin gelebileceğini, bununla ilgili alt yapının hazırlanması gerektiğini ifade etti. Üniversitenin yazılım mühendisliği bölümü açması halinde Hakkari’nin ticaretin inovasyon merkezi olabileceğini söyleyen Türker, “Bu topraklara geldiğimde, bu dağları gördüğümde heyecanlandım. Hakkari’nin geleceği çok çok parlak. Ben bu dağların arasından geçerken nasıl bir haz duydum biliyor musunuz? Hani cennet bahçesi hikayesi vardır ya, öyle hissettim” diye konuştu.

Programda Hakkari ve Edirne’nin ekonomik durumunu anlatan sunumların yanı sıra proje kapsamında hazırlanan Hakkarili marangoz Halis Atabak’ı anlatan “Sümbül Dağının Ustası”, Edirneli kahveci esnafı Hakan Gönay’ı anlatan “Selimiye’nin Gölgesinde Gönül Demleyen Kahveci Esnafı” belgeselleri izlendi. Programa Hakan Gönay babasının vefat etmesi nedeniyle internet üzerinden katıldı.

Toplantı sonunda gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk "İnsan Hikayeleri" başlığıyla Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan özel belgesel fotoğrafları eşliğinde insan ve esnaf sanatkarlık üzerine sunum yaptı. Toplantı esnaflar Halis Atabak ve Remzi Çiçek’e plaket verilmesi ile sona erdi.

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