Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira
EDİRNE’DE TANESİ 10 LİRADAN SATILAN PALAMUT BALIĞINI ALMAK İÇİN VATANDAŞLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI, BALIKÇILARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU.
Edirne’de tanesi 10 liraya düşen palamut balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Edirne’de palamut balığının tanesinin 10 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde balık pazarına akın etti. Balıkçıların önünde adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar, palamuta yoğun ilgi gösterdi.
"Palamut kıyıya vurdu, çorba fiyatına satılıyor"
Çorba fiyatına balık sattıklarını söyleyen balıkçı Feridun Bistiren, palamutların kıyıya vurduğunu belirterek, “Herkes gelsin alsın. Bir daha 10 liraya palamut bulamazlar” dedi.
Balıkçı da vatandaş da memnun
Palamutta bugün çok bolluk olduğunu söyleyen bir başka balıkçı Hamza Köksoy da hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların memnun olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da, balığın ucuz olmasına sevindiklerini belirttiler.
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