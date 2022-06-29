Eczacıbaşı’ndan sağlıkta stratejik adım

Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikasını kuran Eczacıbaşı, 80. yılında sağlık alanında stratejik öneme sahip bir satın almaya imza attı. Eczacıbaşı, ABD’li öncü ilaç şirketi Amgen’in sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99.96 hissesini 135 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Eczacıbaşı, gerçekleştirdiği Gensenta satın almasıyla Türkiye ve dış pazarlarda önemli oyuncu olma yolunda bir adım daha atacak. Satın alma işlemi, Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Gensenta satın almasıyla sağlık alanında önemli bir yatırım yaptıklarını belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmayı ilke edinen bir kuruluş olarak hem Türkiye hem de dış pazarlarda geniş ürün yelpazesi ve farklı tedavi alanlarındaki yenilikçi ilaçlarla faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu satınalma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç hammaddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Amgen tarafından verilen bilgide, Gensenta’nın satışına yönelik stratejik kararın ardından Türkiye’deki faaliyetlerin süreceği ve hastalara hizmet etmeye devam edileceği belirtildi.

SAĞLIKTA DA İHRACAT İLE BÜYÜME

Gensenta, ilaç sektöründe Türkiye’nin en köklü şirketleri arasında yer alıyor. 1923 yılında laboratuvar olarak faaliyete başlayan, 1957’den itibaren Mustafa Nevzat İlaç olarak sektörde birçok ilki gerçekleştiren şirket, 2012 yılında dünyanın önce biyoteknoloji şirketlerinden ABD’li Amgen tarafından satın alındı. Şirketin ismi, 2020 yılında Gensenta olarak değişti.

Farklı ülkelere ihracat yapan Gensenta, geçtiğimiz yıllarda sektörde iki kez ihracat şampiyonu oldu. 2021 sonu itibariyle gelirlerinin %47’sini ihracat ile gerçekleştiren Gensenta, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ihracat ve uluslararası büyüme stratejisine sağlık alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

Yaklaşık 800 kişilik uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Türkiye'nin en önemli mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticileri arasında yer alan Gensenta, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli liyofilize flakon üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Gensenta Hammadde Üretim Tesisleri'ndeki penisilin grubu, Etodolak ve diğer ilaç etken maddeleri üretiliyor.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN HİZMETLERE DEVAM

Eczacıbaşı, sağlık alanında Gensenta satın alma anlaşmasıyla modern teknoloji ile üretilen ilaçları, yeni ve kapsamlı çözümleri hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ülkede toplum sağlığının hizmetine sunmaya devam edecek.

Eczacıbaşı’nın bütünsel sağlık yaklaşımının en önemli halkalarından Eczacıbaşı-Monrol de, AB-GMP kalitesiyle üretilen yüksek kalitede radyofarmasötiklerin yanı sıra, hedefe yönelik tedavi ürünleri ile birlikte nükleer tıp alanındaki uzmanlığını onkoloji alanına taşımayı hedefliyor. Eczacıbaşı-Monrol’ün ürünleri, dünyanın en saygın kanser merkezlerinde yenilikçi tedavi yöntemleri için klinik çalışmalarda kullanılıyor.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ise, seçilmiş yeni alanlara açılma stratejileri çerçevesinde çalışmalarına ve toplum sağlığına yönelik ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.