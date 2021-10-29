Eczacıbaşı Topluluğu'ndan küresel taahhüt

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Topluluğu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından oluşturulan "Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri"ni kurumsal raporlamalarında kullanmayı taahhüt etti.

Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre, Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri, merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturularak ocakta açıklandı.



Göstergelerin, şirketlerin oluşturduğu sürdürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin daha da artırılmasını amaçladığı bildirildi.



Oluşturulan yeni çerçeve sayesinde şirketler arasında sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeler şeffaflıkla karşılaştırılabilecek, yaratılan değer, tüm paydaşların perspektifinden değerlendirilebilecek; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim süreçlerinde karar kalitesi artırılabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, şu açıklamalarda bulundu:



"Çağdaş, modern, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncülüğünü temel amaç edinen topluluğumuz, sunduğu ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsünde yarattığı etkiyi izleyerek, sürdürülebilirliği temel performans göstergelerinin en öncelikli unsuru olarak görüyor. Kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarının yeni ve çok daha etkili bir şekilde izlenmesini mümkün kılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri sayesinde, sürdürülebilir bir gelecek için çabamızı bir adım daha öteye taşımak için çalışıyoruz."



Gümrah, faaliyet alanları farklılaşsa da iş modellerinin merkezinde yaşam kalitesini sürdürülebilirlik anlayışıyla artırma düşüncesi bulunduğunu kaydederek, "Bu amaçla doğal kaynakları verimli kullanmaya, dışsallıkları azaltmaya gayret ediyor; sosyal kalkınmayı da bu değer yaratımının parçası olarak görüyoruz. değerlendirmesinde bulundu.