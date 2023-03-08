Eczacı asistanı olma fırsatı BUSMEK’te

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, eğitim zincirine yeni bir halka olarak eczacı asistanlığını ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eczacı Odası işbirliği ile BUSMEK bünyesinde “Eczacı Asistanlığı” kursu açılıyor. Kursu başarıyla bitiren kursiyerler katılım belgesi sahibi olabilecek. Eczacılık sektöründe başarılı ve bir adım önde olmak isteyenler bu kursta avantaj sağlayabilecek ve kursu başarıyla bitiren , sahip oldukları katılım belgesi ile “Bursa Eczacı Odası” tarafından iş yönlendirmesi yapılacak.

BUSMEK öğretmenleri ve uzman eczacıların eğitim vereceği kursta, İlaç Dışı Ürünler, Mesleki Bilgisayar, Müşteri İlişkileri/Hitabet, Halk Sağlığı, Yasa Yönetmelik ve Etik, Pratik İlaç Bilgisi, Sağlıkta Temel Kavramlar, Temel Muhasebe, Ofis Programları gibi önemli konular ele alınacak.

Eğitimlerle birlikte, eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eczacı asistanları yetiştirilerek, hem sektörün yetişmiş personel ihtiyacı karşılanacak hem de bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen vatandaşlara istihdam imkânı sunulmuş olacak.

“Eczacı Asistanlığı” kursu, Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezinde 3 Nisan 2023 tarihinde başlayacak. Kursa katılmak isteyenler, busmek.bursa.bel.tr internet adresi veya 254 3030 numaralı telefondan kayıt yaptırıp, bilgi alabilecek.