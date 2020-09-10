ECB TOPLANTISI RİSK İŞTAHINI ŞEKİLLENDİREBİLİR
ÜNLÜ & Co'mment: “ECB toplantısı risk iştahını şekillendirebilir” değerlendirmesinde bulundu.
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Euro Bölgesi’nde ekonominin görünümü hâlâ yüksek düzeyde belirsizlikler içerdiği için ECB'nin bugün sonuçlanacak toplantısında para politikası duruşunu anlamlı şekilde değiştirmesi pek olası görünmüyor. Ancak toplantı olası bir ek gevşemenin kapısını açabileceği için oldukça önemli. Öyle ki, Merkez Bankası bugün yeni makroekonomik tahminlerini açıklayacak. Bu noktada özellikle enflasyon tahminlerinin ne yönde değiştiğini yakından takip edeceğiz. Hatırlanacağı gibi ECB Haziran ayında 2022 için %1,3'lük bir enflasyon oranı öngörüyordu. Bu rakamda yapılabilecek aşağı yönlü bir revizyon ek parasal teşvik ihtimalini önemli oranda artıracaktır. Özellikle bu rakamın %1’in altına çekilmesi çok daha güçlü bir sinyal olacaktır.
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Borsa İstanbul güç toplamaya çalışıyor. ABD borsalarındaki satış baskısının yerini tepki alımlarına bırakmasına paralel olarak küresel borsalar iyimser bir gün geçirirken Borsa İstanbul da önemli bir teknik seviye olarak gördüğümüz 1100 puan sınırına yaklaştı. Bir süredir dikkat çektiğimiz gibi bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların kısa vadeli teknik görünümün biraz daha iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması amacıyla Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri bugün NATO karargahında toplantı yapacak. Bölgedeki gerilimin azaldığına yönelik sinyaller alınması durumunda bunun da TL varlıklara pozitif yansımasını bekleriz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD ECB toplantısı öncesinde destek bulmakta zorlanıyor. Hatırlanacağı gibi ECB yetkililerinden Lane’in geçen hafta yaptığı konuşmada paritenin seviyesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek Merkez Bankası’nın güçlü EUR’ya sıcak bakmadığına ilişkin sinyaller vermesi 1,20 sınırına kadar yükselen paritenin değer kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Dolayısıyla bugünkü toplantıda ECB Başkanı’nın son zamanlarda EUR’nun güçlenmesini nasıl yorumlayacağı yakından izlenecektir. Olası bir sözlü müdahale ihtimali nedeniyle paritenin toplantı öncesinde baskı altında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.
USD/TL’de yukarı yönlü riskler geçerliliğini koruyor. 7,40 seviyesini kırdıktan sonra yükseliş eğilimi daha da belirginleşen USD/TL’de yukarı yönlü riskler ağır basmaya devam ediyor. Bu kapsamda fiyatların giderek 7,50 sınırına yaklaştığını görüyoruz. Kurdaki yükselişe karşın fonlama maliyetinin son dönemde yatay sayılabilecek bir bant içerisinde kalması TL’nin destek bulmasını zorlaştırırken teknik açıdan bakıldığında 7,50 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda TL açısından şartlar daha da zorlaşabilir. Öte yandan bugün ECB toplantısından çıkacak kararların pariteye yapacağı etkiye bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde de hareketliliği artırabileceğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın baskıdan sıyrılmaya çalışıyor. Teknik görünümü zayıflık sinyalleri vermeyi sürdüren altının ons fiyatı 1940 doların üzerini test etse de Ağustos ayı başından bu yana önceki zirvelerinin altında kalarak alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. Bu durum fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratırken özellikle 1920 doların altında yapılacak kapanışların kısa vadeli görünümü daha da bozabileceğini düşünüyoruz. Kaldı ki, bugünkü ECB toplantısında Merkez Bankası’nın söylemlerinin EUR üzerinde baskı oluşturması durumunda dolar endeksi daha fazla güç kazanabileceği için toplantının ons altın açısından da aşağı yönlü risk yarattığını söylemek mümkün. Ons altında kısa vadeli teknik görünümün iyileştiğini söyleyebilmemiz için öncelikle 1970 doların aşılması gerektiğine inanıyoruz.
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