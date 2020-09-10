ECB kararları ve Lagarde'nin açıklamaları gündemi belirledi

Türkiye’de İşsizlik Oranı Yükseldi…



*Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İşsizlik Oranı Haziran Ayında: 14.3% (Önceki: 14.0%)

*İstihdam Edilenlerin Oranı Haziran Ayında: 42.4 % (Önceki: 41.4%)

*İşgücüne Katılma Oranı Haziran Ayında: 49.0 % (Önceki: 47.6%)

*Tarım Dışı İşsizlik Oranı Haziran Ayında: 15.9 % (Önceki: 15.2%)

*İşsizlik Oranı Haziran Ayında: 13.4 % (Önceki: 12.9%) – TÜİK



ABD’de işsizlik Maaşı Başvuruları Arttı…



*ABD İşsizlik Başvuruları 884000 Kişi (Beklenti: 846000 Önceki:881000 )



Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi…



*Avrupa Merkez Bankası Marjinal Fonlama Oranı %+0.25 (Önceki:%+0.25 )

*Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı %-0.5 (Önceki:%-0.5 )

*Avrupa Merkez Bankası Politika Faiz Kararı %0 (Beklenti:% Önceki:%0

*ECB: PEPP (Pandemi Acil Satın Alma Programı) Miktarı Değişmedi

*ECB: PEPP'e İlke Olarak 2022 Sonuna Kadar Yeniden Yatırım Yapılacak

*ECB: Yönetim Konseyi Yeniden Finansman Operasyonları Yoluyla Bol Miktarda Likidite Sağlamaya Devam Edecek

*ECB: Yönetim Konseyi, Simetri Taahhüdü Doğrultusunda, Enflasyonun Sürdürülebilir Bir Şekilde Hedefine Doğru Hareket Etmesini Sağlamak İçin Tüm Araçlarını Uygun Şekilde Ayarlamaya Hazır Olmaya Devam Ediyor



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagerde Açıklamalarda Bulundu...



*ECB/Lagarde: Toparlanmanın Gücü Çok Büyük Oranda Belirsiz

*ECB/Lagarde: Toparlanma Beklentilerimizle Büyük Ölçüde Aynı Çizgide

*ECB/Lagarde: Yerel Talep Ciddi Toparlanma Kaydetti

*ECB/Lagarde: Bol Parasal Teşvik Hala Gerekli

*ECB/Lagarde: Enflasyon Düşük Enerji Fiyatları Tarafından Zedelendi

*ECB/Lagarde: Yeterli Parasal Teşvik Gerekli Olmaya Devam Ediyor

*ECB/Lagarde: Euronun Değerlenmesi Fiyatlar Üzerine Negatif Baskı Oluşturuyor

*ECB/Lagarde: Bir Kur Hedefimiz Yok

*ECB/Lagarde: 2020 Yılında Enflasyonun %+0.3 Olmasını Bekliyor (Önceki Tahmin:%+0.3 )

*ECB/Lagarde: ECB, 2020'de Gsyh'nin % -8.0 Olmasını Bekliyor (Önceki Tahmin: % -8.7)