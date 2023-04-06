Easycep, yenilenmiş cep telefonlarının avantajlarını reklam filmiyle anlattı

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, başlattığı yeni reklam kampanyasıyla telefon pazarına sunduğu ayrıcalıkları tanıttı. Reklam filminde eski dönemlerde yaşayan karakterler, EasyCep’in sunduğu imkanlarla yenilenmiş telefon alımlarındaki fırsatları keşfediyor.

Tüketiciye sunduğu fırsatlarla Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarında önde gelen EasyCep’in yeni reklam kampanyası, televizyon, radyo ve dijital platformlarda yayına girdi. Kampanyada, eski dönemlerde yaşayan karakterler, yeni telefon alma ihtiyacı duyduklarında yenilenmiş telefon seçeneğinin olmadığı, önceki döneme ait telefon alma deneyimlerini devam ettirme eğilimindeler. Fakat tam bu noktada EasyCep’in yenilenmiş telefon seçeneği ve avantajlı dünyasıyla karşılaşıp “kafaları yeniliyorlar”.

“Yeni reklam kampanyamızda, yenilenmiş telefon kullanımını artırarak tüketicilerin hayatına değer katmayı hedefliyoruz” diyen EasyCep Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Samet Ensar Sarı, “Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının öncüsü olmak gibi bir sorumlulukla yola çıktık. Şimdiye dek sunduğumuz faydalar, ulaştığımız müşteri kitlesi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Hızlı büyümemizi, sunduğumuz değerin kabul edilmesine borçluyuz. “Telefonu yenilemek için önce kafayı yenileyelim!” sloganıyla teknolojiyi ve çevre dostu bir yaşam tarzını daha erişilebilir kılmak için, herkesi alışkanlıklarını değiştirmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüketicilere telefonlarını değerinde satma imkanı

Firma, yenilenmiş telefon ve diğer elektronik cihazlarda peşin fiyatına 12 taksitin yanı sıra, 12 ay da garanti de sunuyor. Öte yandan marka, tüketicileri evlerinden çıkmadan, bulundukları lokasyona göre kendi kapılarında, eski cihazlarını güvenle satış imkanıyla tanıştırdı. Bu yılın ocak ayında BDDK düzenlemesiyle yeni cep telefonlarında vade üst sınırı, 12 bin liranın üzerindeki tutarlar için 3 ayla sınırlandırılmış, bu da yüksek enflasyon ile alım gücü zayıflayan tüketicilerin davranışlarında bir değişimin başlamasına yol açmıştı.