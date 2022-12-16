Eastman 15 bin adet fide bağışlayacak

Eastman, Brezilya Atlantik Ormanları’nın restorasyonuna yardımcı olmak amacıyla 15 bin adet fide bağışlayacağını duyurdu.

ABD merkezli malzeme üreticisi Eastman, Brezilya Atlantik Ormanları’nın restorasyonuna yardımcı olmak amacıyla tasarlanan bir programa destek olarak 15 bin adet fide bağışlamak için çevresel sivil toplum örgütü SOS Mata Atlantica ve çözülebilir selüloz üreticisi Bracell ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre çevre girişimi, riparia ormanları ve Atlantik Ormanı biyomundaki yasal rezervler gibi kalıcı koruma alanlarında orman geri kazanımını harekete geçirmek için oluşturulan Geleceğin Ormanları (Florestas do Futuro) programını destekleyecek. Şirket, SOS Mata Atlantica ve Bracell’in ortaklaşa yürüttüğü proje, Bahia’nın kuzey kıyısındaki bir çevre koruma alanı içinde yer alan Brezilya’nın Jequitiba bölgesindeki ormanların restorasyonuna odaklanıyor. Restorasyon, yüksek yoğunluk ve çeşitlilik için bir metodoloji izleyecek; hektar başına 60 ila 100 farklı türe sahip 2 bin 500 yerli ağaç bulunuyor. Alan bakımı sırasında fide ekimi görüntülerini de içerecek periyodik raporların dağıtımı ve izleme dönemi sırasında yıllık raporların yanı sıra her bir proje aşamasının sona ermesini takiben fide ekimi raporları hazırlanacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Eastman Tekstil Genel Müdürü Ruth Farrell, "Atlantik ormanlarında bu kadar değerli bir doğal kaynağı geri kazandıracak bu girişiminin ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz. Büyük markaların sürdürülebilir ham maddeleri kullanarak çevresel etkiyi azaltmayı taahhüt ettiğini görüyoruz ve karbon ayak izlerini azaltmak ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmak için çözümler arıyorlar" dedi.