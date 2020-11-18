E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı

İnternetten banka ve kredi kartı ile yapılan ödeme işlemleri, bu yıl Temmuz’da 22 milyar 981 milyon, Ağustos’ta 21 milyar 277 milyon, Eylül’de ise 23 milyar 671 milyon lira olmak üzere üçüncü çeyrekte toplam 67 milyar 930 milyon lira olarak gerçekleşti.

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, geçen yıl aynı dönemde yapılan işlemlerin toplamının 44 milyar 598 milyon lira olduğunu anımsatarak, “Üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 52 oldu. Eylül ayında büyüme yüzde 60 olarak gerçekleşti ki bu, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. Bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlamaların yapıldığı ikinci çeyrekte ise 53 milyar 759 milyon liralık internetten ödeme işlemi yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 38 milyar 815 milyon liralık işlem yapıldığı göz önüne alınırsa yüzde 38’lik büyümeye işaret ediyor.”

Pandemi döneminde e-ticaretin milyonlarca yeni müşteri kazandığını, 10 milyonu aşkın kredi kartının ilk kez internetten alışverişte kullanıldığını kaydeden Kayral, şunları söyledi:

“İkinci çeyrekteki büyümenin daha düşük olmasının nedeni pandemi kısıtlamalarından dolayı tatil-seyahat harcamalarının bu dönemde neredeyse sıfırlanması. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre tatil-seyahat, e-ticaretin lokomotifi. E-Ticarette işlem ve müşteri sayısı artsa da tatil seyahat harcaması olmayınca büyüme sınırlı oluyor. Kısıtlamaların haziran ayında kısmen kalkmasıyla birlikte tatil-seyahat harcamaları da sisteme girmeye başladı. Biz de tüm zamanların rekorlarını görmeye başladık. 2020’nın son çeyreğinde de rekorların sürmesini bekliyoruz. Özellikle E-Ticaret ayı olarak bilinen, global kampanyaların düzenlendiği kasım ayı rakamlarını merakla bekliyoruz. 11.11 kampanyalarına çok büyük katılım oldu. Bazı dev e-ticaret firmaları, kampanyalarını tüm kasım ayına yaydılar. Kampanyanın tanıtımlarına çok büyük harcamalar yapılıyor. Mutlaka bunun karşılığı rakamlara yansıyacaktır.”

Avantajix.com’un gıdadan giyime, turizmden elektroniğe, kozmetikten mobilyaya kadar çok geniş yelpazede 500’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan, bu mağazalara Avantajix.com üzerinden giderek alışveriş yapanlara nakit para ödeyen bir site olduğunu anımsatan Kayral, “E-Ticaret ekositeminin bir parçasıyız. Olumlu ya da olumsuz gelişmelerden direkt olarak etkileniyoruz. Sektördeki büyüme bize de olumlu yansıdı” ifadelerini kullandı.