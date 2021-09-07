E-ticarette Oyunun Kuralı Değişti “Sosyal Alışveriş” Dönemi Başladı

Dünya çapında perakende e-ticaret gelirlerinin 2022’de 5,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğinin de aktarıldığı e-ticaret raporunda küresel e-perakende satışlarında özellikle Asya Pasifik bölgesinde patlama yaşandığına işaret edilerek şu saptamalara yer verildi;

“Dijitalleşmenin etkisiyle Hindistan pazarı en hızlı büyüyen çevrimiçi perakende pazarı haline gelmiştir. İspanya ve Çin; Hindistan pazarını takip ederek ikinci ve üçüncü sırada bu alanda en hızlı büyüyen pazarlar konumundadır. Çin, Tayland, Güney Kore ve Vietnam ve Endonezya akıllı telefon kullanarak en çok alışveriş yapan ülkelerdir.

Türkiye’de ise e-ticaret pazarında 2019’da başlayan ve 2021 yılı sonunda yüzde 80’lik bir büyüme oranı öngörülmektedir. Ayrıca moda ve aksesuara yönelik e-ticaret harcamalarının 2021 sonunda 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 89,6 oranında artması ve 6,24 milyar doları aşması beklenmektedir. 2019 ile 2021 yıl sonu arasında dijital ürünlere yönelik e-ticaret harcamalarının da yüzde 52 oranında artacağı ve 879 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.”

3 milyar 400 Milyon kullanıcı

GOOINN tarafından hazırlanan ”e-ticaret araştırma raporu” dünya çapında 3,4 milyardan fazla e- ticaret kullanıcısının bulunduğu ve 2040 yılına kadar tüm satın alma işlemlerinin yüzde 95’inin e-ticaret yoluyla yapılmasının beklendiği de ortaya konuldu. Raporda ayrıca global e-ticaret sektörünün mevcut durumu ise şu şekilde özetlendi;

“Çin e-ticarette dünya lideridir. İkinci sırada ise toplam perakende satışların yüzde 7,5’lik payı ve yıllık satışlarda 340 milyar dolarlık payıyla Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır. İngiltere 99 milyar dolar ile üçüncü sıradadır ve ülkedeki 15-79 yaş aralığındaki tüketicilerin yüzde 95’i online alışveriş yapmaktadır. Japonya 79 milyar dolar ile dördüncü; Almanya 73 milyar dolar ile beşinci sıradadır. Fransa, Güney Kore, Kanada, Rusya ve Brezilya bu alanda dünya ülkeleri arasında ilk 10’da yer almaktadır. Almanya ve İngiltere Avrupa’nın en önemli e-ticaret pazarlarıdır. 2020 yılında tüketiciler çevrimiçi alışveriş için Almanya’da toplam 62,5 milyar Euro; İngiltere’de ise 52,4 milyar Euro harcamıştır. Kanada’da e-ticaret seviyelerindeki büyüme 2020 yılında yüzde 72,7’lik bir oranla çarpıcı düzeydedir.”

Türkiye’de e-ticaret pazarı büyüyor

Türkiye’de e-ticaret pazarının her yıl gelişmekte olduğu ve e-ticaret faaliyetlerinde bulunan işletme sayısının 2020-2021 yıllarında büyük bir artış göstererek 256 bin 861 işletmeye ulaştığının da kaydedildiği raporda; özellikle beyaz eşya, giyim, ayakkabı, elektronik, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon, metalürji ile kimya sektörlerinin e-ticarette en fazla artış gösteren alanlar olarak görüldüğü açıklandı. Raporun Türkiye ile ilgili kısmında da sektörün durumu ve beklentiler şu şekilde özetlendi;

“Türkiye’nin e-ticaret penetrasyonu yüzde 44 seviyesindedir ve bu pazarda gelişmekte olan ülkeler arasında lider konumundadır. 2020-2021 yılları itibariyle ülkemizde 37 milyon kişi online alışveriş yapmaktadır. Teknolojinin Türkiye’de enerjik bir sektör haline gelmesi ve toplumun hemen hemen her alanında kullanılması e-ticarette tüketicilerin davranışlarında değişikliğe yol açmıştır. Türkiye yeniliğe ve yeni süreçlere açık bir toplum olduğundan online perakende alanında pek çok marka tüketici ziyaretlerinin yüzde 70’den fazlasını mobil kanallar üzerinden sağlamaya başladı. Ciroların yüzde 60’tan fazlası da yine mobil uygulamalar üzerinden gelmektedir. Diğer yandan tüketicilerin elektronik ürün odaklı online alışverişlere yatkınlığı gün geçtikçe artmaktadır. Önemli olan başka bir nokta ise Türkiye’deki tüketiciler sosyal medya üzerinden ürün inceleme ve satın almaya yönelmiştir. Bu durum da satın alma davranışlarında önemli bir değişim olarak görülmektedir.”

Tüketiciler kendi dillerini tercih ediyor

Türkiye’de ve dünyada büyük kurumsal şirketlerin girişimciye dönüşümlerinde stratejik iş ortaklığı yapan GOOINN tarafından hazırlanan raporun son bölümünde ise tüketicilerin yüzde 40’ının kendi dillerindeki e-ticaret web sitelerine daha fazla ilgi gösterdiği ve başka bir dilde olan web sitelerinden satın alma yapmadıkları ortaya çıktı. Bunun yanında e-ticaret faaliyetleri sırasında tüketicilerin en dikkat ettikleri iki önemli nokta vergiler ve kargo ücretler olarak belirlenirken, alışveriş sepetini terk edenlerin yüzde 60’ı vergi ve kargo ücretleri nedeniyle bu işlemi gerçekleştirdiler. Raporda ayrıca 18-34 yaş aralığındaki tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun arkadaşlarının ve ailelerinin tavsiyeleri kadar online incelemelere de güvendiği belirlendi.