E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

E-ticaret sektöründe pandeminin etkisiyle 2020 yılında başlayan büyüme trendi 2021 yılında da devam etti. Eski alışveriş alışkanlıklarını yeni alışveriş türleriyle dijitale taşıyan tüketiciler ihtiyaçlarını e-ticaret siteleri üzerinden gidermeye devam etti. 2021 yılı verilerini değerlendiren ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Pandeminin etkisiyle sektörümüz 2021’de de artışını sürdürdü. Yılın başında koyulan 400 milyar TL’lik hacme ulaşıldı. Yılın lider online alışveriş kategorisi süpermarket oldu. Türkiye’de ödeme yöntemleri itibarıyla e-ticaret alışverişi, en çok özel günler ve kampanya dönemlerinde yoğunluk gösterdi. Online alışverişi en çok tercih eden iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu” dedi.

“Pandemi dönemiyle zihinlerde oluşan tabular ortadan kalktı”

Pandemi ile iki yıl boyunca ciddi bir ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini belirten Ekmekçi, “Son iki yılda tüketiciler özellikle e-ticaretteki uygun fiyat seçeneklerine ve kolay alışverişe alıştı. Aynı şekilde üreticiler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyum sağlamaya başladı. Online alışveriş sıklıkları artarken yeni ödeme yöntemleri ile tüketicilere kolaylık sağlandı. Sipariş mekanizmalarının dahi dijitalleştiği bir dünya ortaya çıktı. Bugün baktığımızda online bir stratejisi olmayan bir firma, perakendeci düşünemiyoruz. Pandemi dönemiyle zihinlerde oluşan tabular da ortadan kalktığı için e-ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz. Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.