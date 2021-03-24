E-ticarette hedef 240 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yıllık programa göre, mağazalar ve AVM'ler gibi fiziksel satış kanallarında alışveriş trafiği giderek azalırken, e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı yükseldi. 2021’de perakende pazarında e-ticaretin oranının yüzde 7'den yüzde 8'e, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 25'ten 100'e çıkarılması öngörülüyor. Geçen yıl 213 milyar lira düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 240 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. 2019’da yüzde 34,1 seviyesinde olup, 2020’de yüzde 36,5 seviyesine yükselen internet üzerinden alışveriş yapanların oranının ise 2021'de yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hedeflerin, Türkiye'nin e-ticarette erişeceği en yüksek rakamlar olarak kayıtlara geçeceği belirtiliyor.

Dijitalde yol alan şirketler hedeflerine ulaşıyor

Türkiye’nin e-ticaret alanında kaydettiği gelişimi değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, dijital pazarlamanın şirketlerin dijital ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki etkisine şu sözlerle değindi: “Dijital dönüşüm genellikle büyük şirketlerle bağdaştırılsa da pandemi döneminde dijitalleşmenin tüm ölçeklerdeki işletmeler için önemli olduğunu gördük. Müşteri davranışları değişti, tüketiciler işletmelere daha çok dijital kanallardan ulaşmaya başladı. Pandemi tedbirlerinin getirdiği fiziki kısıtlamaları aşıp e-ticarete yatırım yapan, satış ve hizmetlerini dijitale taşıyan, dijital pazarlama verilerini kullanan işletmeler yüksek oranda karlılık elde etti. Özellikle işlerinin büyük bir kısmını geleneksel yöntemlerle yürüten işletmelerin, değişen müşteri davranışı doğrultusunda müşterilerine ulaşmak için dijitalleşme yolculuklarını başlatması gerekiyor.”

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı pazar payının artmasını hedefliyor

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, e-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanarak özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payları artırılacak. E-ticaret kanalıyla ihracatın artırılmasını sağlamak için yerli firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek ve şirketlerin Ticaret Bakanlığınca onaylanan e-ticaret sitelerine yönelik üyelik giderlerinin desteklenmesine devam edilecek. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak. E-ticarete konu ürünlerin güvenilirlik denetimlerini de içeren "Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.