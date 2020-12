E-ticarette cirolar iki katına çıktı

Geniş ekosistemiyle farklılaşan ve özgün iş modeliyle Türkiye dahil 14 ülkede faaliyet gösteren Inveon, Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarının 10 günlük periyodu kapsadığını ve Aralık’ın ilk haftası boyunca kampanyalarını devam ettiren markalar olduğunu belirterek bu döneme ilişkin ilgi çekici veriler paylaştı.

Markaların kampanya kurgularında ciddi artışlar söz konusu…

2019 yılının Black Friday ve 11.11 kampanyalarıyla bu yılı karşılaştıran Inveon, geçtiğimiz yıl iki dönem arasında %100’den fazla bir artış yaşanırken, bu yıl ise 11.11’den Black Friday’e %25 oranında bir artış olduğu belirtti. Bu da markaların Kasım ayı ilk dönemlerindeki kampanya kurgularının ciddi bir performans artışı gösterdiğini kanıtlıyor.

Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarında hızlı davranan ve ilk kampanyasını vurucu yapan markalar avantaj yakalarken, pazaryerlerinin kampanya dönemi boyunca tanıtımlarının tüketicilerin alışveriş davranışlarının şekillenmesinde büyük bir rol oynadığı görüldü.

E-ticarette ciro artışı devam ediyor…

Başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına değer katan Inveon, ciro artışlarını da ele aldı. Geçtiğimiz yıla göre Black Friday & Cyber Monday kampanya döneminde tüm Inveon markalarında ortalama %105 ciro artışı yakalanırken, bu oran bazı markalarda %400’e yaklaştı. Bu artışta toplam trafiğin %82’si mobil kanallardan elde edilirken, mobil trafik sonucu elde edilen ciro toplam içerisinde %63 paya sahip oldu.

Dijital pazarlama kanallarını doğru hedeflemeler ile kullanma konusunda başarılı stratejiler geliştiren markaların daha iyi performanslar ve cirolar elde ettiği de tespit edildi.

Başarılı kampanyaları etkileyen faktörler…

Black Friday ve Cyber Monday döneminde kampanyaların tüketiciler tarafından tercih edilmesinde birçok etken etkili oldu. Inveon, başarılı kampanyaları mercek altına alırken, omnichannel kurgularını geliştiren, stok ve ürün çeşitliliğini yüksek tutan kampanyaların başarılı olduğu görüldü. İndirim oranları ve şartları konusunda ayrışan markalar dikkat çekici performanslar sergilerken, doğrudan kendi site ya da uygulamalarına özgü indirimler sunan markalar bunun getirisi olarak önemli bir ciro elde etti.

11.11 ve Black Friday kampanyaları ile çift zirve yaşadık…

Kasım döneminde elde edilen dikkat çekici artışlar karantina döneminde Nisan ve Mayıs ayında deneyimlediğimiz trafik ve ciro yükselişleri ile yılın en yüksek verilerini elde ettiğimiz dönemleri oldu değerlendirmesinde bulunan Inveon Yönetici Ortağı Emir Alkaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bildiğiniz üzere Inveon olarak markalarımıza sunduğumuz iki önemli kabiliyetimiz var. Biri yeni nesil e-ticaret teknolojileri sunmak, bir diğeri de operasyonel destek sunarak şirketlere dijital büyüme danışmanlığı vermek. Güçlü bir altyapı kadar doğru uygulamaların da yüksek verim almada önemli olduğunu bilerek ve altyapı sağlayıcısı olarak deneyimlerimizi kullanarak kurduğumuz GrowthLab isimli bu yapı pazardaki ilk ve tek uygulama örneği. Partneri olduğumuz markaların kampanya kurgularını planlayıp hayata geçirirken sürdürülebilir bir e-ticaret felsefesi ile yola çıkıyoruz. Kampanya döneminde GrowthLab ekibimizle an be an metrikleri takip edip hızla gerekli aksiyonları alıyoruz. Bu Kasım ayında, 11.11 ve Black Friday kampanyaları ile çift zirve yaşadık. Aktif kampanya kurguları ile hem ciddi büyüme rakamları elde ettik hem de dijital pazarlama bütçelerinin optimizasyonları ile ilgili çok sıkı çalışarak yapılan harcamalardan en yüksek geri dönüşün alınabilmesini sağladık. Sadece ciro odaklı tek yönlü bir bakış açısıyla değil daha sürdürülebilir ve sağlam temelli büyümeler elde etmek adına çalıştık. Bu çalışmalar sonucu elde ettiğimiz yoğun trafik ve müşteri faaliyetini de ölçeklenebilir güçlü altyapımızla kullanıcı deneyimine herhangi bir aksaklık yaşatmadan ilerletmeyi sürdürdük.”

Alkaş: Kullanıcıya dürüst kampanya sunanlar kazandı…

Kasım kampanyaları döneminde hem birlikte çalıştığımız partner markalarımıza hem de sektör geneline baktığımızda akıllı ve doğru stratejik kurgularla sunulan kampanyaların çok daha etkili olduğu aktaran Alkaş sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kullanıcıya dürüst, kafa karıştırmadan direkt sunulan kampanyalar tüketiciden çok daha yüksek geri dönüşler aldı. Sadece pazaryeri kampanya dönemleri ya da spesifik indirim günlerine bağlı kalmadan tekil ve vurucu kampanyalar yapan markalar oldukça öne çıktı.”