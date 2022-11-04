E-ticarette büyük indirimler başladı

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, her Kasım olduğu gibi bu Kasım’da da yılın en büyük kampanyalarını düzenlemeye hazırlanıyor. 8-11 Kasım tarihlerinde Süper İndirim Günleri ve 22-25 Kasım’da tarihlerinde Efsane Günler kampanyaları ile milyonlarca ürün avantajlı fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Şirketten yapılan açıklama göre Kasım ayını alışveriş şölenine dönüştürecek kampanyalarda, cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürün indirime girecek. Kasım ayında, Hızlı Market ve Yemek uygulamaları ile ikinci el ürün platformu Dolap’ta da özel indirimler olacak.

Kasım kampanyaları esnaf ve KOBİ’leri büyütmeye devam ediyor

Trendyol’un iş ortağı olan Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’ler için ayrı bir öneme sahip olan kasım kampanyaları ile milyonlarca müşteri ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılarken, satıcılar da daha fazla satış yapıyor, işini büyütüyor. Her yıl düzenlenen kasım kampanyaları ile ekosistemi daha da büyütmek için teknolojik altyapısını geliştiren Trendyol, aynı zamanda oluşturduğu ek istihdam ve satıcılarının artan iş hacimleri ile de Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Geçen Kasım’da 112 bin satıcı 63 milyon ürün satışı gerçekleştirdi

Yılın en büyük kampanyaları olan “Süper İndirim Günleri" ve “Efsane Günler” kampanyalarında Trendyol pazaryeri modeli ile geçen kasımda kampanyaya katılan 112 bin farklı satıcının 63 milyon ürünü müşterilerle buluştu. Bu dönemde kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat artarken anlık 2.1 milyon müşteri ziyareti ve ve 1.5 milyar toplam ziyaret gerçekleştirildi. Trendyol Kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.