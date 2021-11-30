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E-ticarette büyük indirim kampanyaları başladı Yüksek ciro getiren kampanyaların püf noktaları neler?

Pandemi ile birlikte çok hızlı bir büyümenin yaşandığı e-ticarette yılın son aylarında yoğunlaşan ve artık geleneksel hale gelen 4.çeyrek kampanyaları da hızlandı. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre 2021 Ocak-Haziran rakamlarına göre Türkiye genelindeki ticaretin %17.6’sı e-ticaretten gerçekleşmiş durumda.

Ekonomi 30.11.2021, 11:19
E-ticarette büyük indirim kampanyaları başladı Yüksek ciro getiren kampanyaların püf noktaları neler?

Online alış verişlerde kasım ayıyla birlikte hız kazanan kampanyalar dönemi, 11 Kasım Bekarlar Günü ile başlayan büyük indirimlerin ardından Black Friday ve yeni yıl kampanyalarıyla devam edecek. İndirim günleri, firmalar için büyük bir ciro beklentisi taşırken bu alanda rekabet edebilmek için dikkat edilmesi gereken bir çok nokta var. Bu dönemde kazanmak isteyen firmalar, müşteri taleplerine hızlı ve kolay yanıt veren altyapılardan kargo operasyonlarına, pazarlama stratejilerinden siber güvenliğe kadar pek çok süreçte yenilikçi olmak ve farklılaşmak zorunda. E-ticarete yönelen firma ve online platformların sayısının arttığı bir ortamda başlatılan kampanyaların etkin yönetimi ve alt yapıların güvenliği öne çıkan en önemli hususlar arasında. E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, online ticarette alt yapı güvenliği ve yüksek ciro getirisi sunan başarılı kampanyalar konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

Başarılı kampanyalar için 3 stratejik başlık
Başarılı kampanyalar için altyapı sağlayıcılar olarak Kampanya Yönetimi, Entegrasyon Yönetimi ile Güvenlik ve Sunucu Desteği başlıklarında üç temel noktaya yoğunlaştıklarını belirten Yüksel Eminoğlu, “2021 ETBİS rakamlarına baktığımızda Türkiye’de 323 bin civarında firmanın e-ticaret üstünden satış yaptığını görebiliyoruz. Bu rakam hem sektördeki rekabetin yoğunluğunu hem de pazarın büyüklüğünü gösteriyor. Bu kadar yoğun rekabet altında firmalar sürekli olarak yeni kampanya ve uygulamalar talep ediyorlar. Buradaki hızlı ve sorunsuz uygulamalar, firmalar için ekstra ciro ve artan satış anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

E-ticaretin artık tek bir platformda gerçekleşmediğini ve firmaların gerek kendi B2B ve B2C siteleri gerekse de farklı online pazar yerleri üstünden ürün satabildiklerini anlatan Eminoğlu, “Fakat işin doğası gereği genelde depo tek oluyor ve farklı yerler için dinamik fiyatlamalar gerekiyor. Bu da tabi alt yapı sağlayıcıların firmalara en etkin ve sorunsuz çözümleri sunması ile gerçekleşiyor. Buradaki farklı entegrasyonlar ve bunların merkezi olarak yönetilebilmesi sayesinde firmalar, yılın 4.çeyrek kampanya döneminde sene içinde yapmadıkları kadar çok satışı yakalayabiliyorlar” şeklinde konuştu.


Yüksek cirolara ulaşmada en büyük engel plansız stok yönetimi

E ticarette kampanyaların yoğunlaştığı yılın son çeyreğinin, satıcılar için en yoğun beklentinin oluştuğu dönem olduğunu belirten Yüksel Eminoğlu, bu dönemde hazırlıklara neredeyse iki ay önceden başlamak gerektiğini ve tüm süreçleri dikkatle yeniden planlayarak yeni ürün siparişleri, depo, lojistik, kargo ve finans gibi süreçleri güncellemek gerektiğini vurguladı.

“Yıllardır yaptığımız gözlemlerde gördük ki satıcıların burada en çok başlarını ağrıtan konu genelde talebin büyüklüğünü tahmin edememeleri ve az stok ile bu döneme girmeleri” diyen Eminoğlu, “Bu durum talep olmasına rağmen stok yokluğu gibi sorunlara sebep oluyor. Fakat buradan en kârlı çıkanlar da birden çok kampanyanın olduğu bu dönemler için önceden tedariğe başlayıp işi başarılı bitiren firmalar oluyor” şeklinde konuştu.

Yoğunlaşan kampanya dönemlerinde entegrasyonu etkin ve tam olarak kullanamayan firmaların da en çok sorun yaşayan satıcılar arasında olduğunu belirten Yüksel Eminoğlu, bu durumun ilgili satıcıların gelen siparişleri vaktinde yetiştiremedikleri için birçok alternatifin olduğu pazarda müşteri ve ciro kaybetmeleriyle sonuçlandığına dikkat çekti. Online ticaretteki yükseliş trendinin artarak sürmesini beklediklerini vurgulayan Yüksel Eminoğlu, “Ocak-Haziran döneminde %17,6 olan e-ticaretin genel ticarete oranının sene sonu itibariyle %25’leri geçebileceği konusunda güçlü kanılara sahibiz” ifadelerini kullandı.


 

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