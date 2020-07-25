E-TİCARET’TE “AKILLI ASİSTAN” DÖNEMİ BAŞLIYOR
Pandemi sürecinde çalışma ve ticaret hayatında meydana gelen değişikliklerle beraber en büyük yeniliklerden biri de insanların alışveriş alışkanlıklarında gözlenmeye başladı. Bu süreçte internet üzerinden yapılan alışverişin ortalamanın çok çok üzerinde artması ve bazı işletmelerin e-ticaretin önemini daha iyi anlaması ile bu alana olan talep de yükselmeye devam ediyor. İşletmeler de artık satışlarını dijital ortamlara yönlendirme konusunda ortak noktada buluşmaya başladı. Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı. Bu dönemde e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin yüzde 62'si ise doğrudan bu alana yöneldi. Bu kapsamda, dijital ajans Webolizma tarafından geliştirilen ‘Akıllı Asistan’ sistemi, kullanıcılara kolaylık sağlama amacıyla geliştirildi. Sistem, e-ticaret platformunda bir ürüne harcanan bütçe ölçüsünde elde edilecek geliri hesaplayarak kişilere daha geniş pazar fırsatları sunabilecek.
TEK TUŞLA AKILLI ASİSTAN SİSTEMİ
İlk defa pazarlama tabanlı bir e-ticaret sistemi yazıldığına dikkat çeken Webolizma Dijital Reklam Ajansı Başkanı Ecevit Saraç, “E-ticaret sitelerinin, pazarlama yapmadan maalesef hiçbir anlamı yok. Bu nedenle e-ticarete başlayan firmaların birçoğu, profesyonel destek almadığı için 1 yıl içerisinde sitesini kapatıyor. Biz de bunu düşünüp tamamen bu platformlar üzerine kurulmuş bir yapı oluşturacağız. Bu sayede pazarlama, satıcı üzerine kurulmuş bir e-ticaret platformu olacak.” dedi.
Saraç, “Aynı zamanda sistemin içerisinde Google’ın, Facebook’un, Instagram’ın bağlantı yazılımları çalışacak. Bunun yanında ‘Akıllı Asistan’ sistemini de kuracağız. Şu an ülkemizde bu tarz bir sistem mevcut, ancak bunun yapılabilmesi için kişinin birçok siteye giriş yapması gerekiyor. Biz ise bunların hepsini bir araya toplayarak bunu tek bir ekranda ve tek bir tuşla yapacağız.” diye konuştu.
KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ONLINE ALIŞVERİŞ YÜZDE 33 ARTTI
Küresel salgın sürecinde e-ticaretin ekonomi için önemi daha net anlaşıldı. Kimi firmalar bu süreçte e-ticaret sitelerini güçlendirirken, kimileri ise yeni internet sitesi açtı. Bu dönemde e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin yüzde 62'si doğrudan bu alana yöneldi. Yapılan anket ve araştırmalar, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 33’ünün koronavirüs öncesine göre daha çok online alışveriş yaptığını gösteriyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Deloitte ve Tubisad gibi kurumlar 2020 e-ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı 16.202, kayıtlı site sayısı ise 21.515 olarak belirlendi. Pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57.394 iken hem kendi yerlerinde hem de pazar yerlerinde satış yapan işletme sayısıise 5.139. Verilere göre ülkemizdeki toplam 68.457 işletme de e-ticaret faaliyeti yürütüyor.
DİJİTAL REKLAM OLDUKÇA ÖNEMLİ
E-ticaret sitesinin daha fazla potansiyel müşteriye hitap edebilmesinin dijital reklam vermekten geçtiğine dikkat çeken Saraç, “E-ticaret, dijital bir platform. Ve bu dijital platformda insanların sizin sitenizi bir şekilde bulabilmesi gerekiyor, çünkü insanlara ulaşabileceğiniz tek yer burası. Kişi ancak ürün ve hizmetlerinin internette dijital reklamlarını yaparsa işini satışa dönüştürebilir. Bu nedenle e-ticaret yapıyorsanız kesinlikle dijital reklam vermek zorundasınız. İnternette ne kadar yer kaplarsanız o kadar başarılı olursunuz. Biz de bu nedenle dijital platform üzerine kurulu bir e-ticaret sisteminin ne kadar önemli ve büyük pazar fırsatları sunacağını özellikle vurguluyoruz.” dedi.
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