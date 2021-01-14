E-ticaretin Yükselen Yıldızı Mobilya Sektörü Oldu

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü mart ayından bu yana duraksayan sektörlerden biri de mobilya sektörü oldu. 2020 yılında geleneksel mobilya satışlarındaki yavaşlığa rağmen, e-ticaret satış hacminin artması ile birlikte, mobilya sektörü de olumlu etkilendi. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan e-ticaret verileri önceki döneme göre %88 satış hacmi ve %77 sipariş sayısındaki büyüme ile artış gösterdi. Bu artışın temelinde, ilk defa internet üzerinden alışveriş yapma ihtiyacı duyan kullanıcılar etkili oldu.

Yeni Yuva Kuracakların Tercihi Mobilya E-ticaret Siteleri

Ülkemizde koronavirüs vakalarının ilk kez görüldüğü mart ayı itibariyle tüketicilerin evde geçirdiği sürenin artması, kullanıcıları yaşam alanlarında değişiklik yapmaya ittiği görüldü. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte, geleneksel alışveriş yönteminden uzak kalan kullanıcılar e-ticarete yöneldi. Bu süreç içerisinde nişan ve düğün planlarını erteleyen çiftler, önce ki yıllardaki gibi mağaza mağaza gezmek yerine yarım kalan hazırlıklarını online alışveriş aracılığıyla tamamlamayı tercih etti.

Mobilya alanında e-ticaret faaliyeti gösteren Trendmobilya.com Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERAT “2020 yılında e-ticaretteki mobilya satışlarındaki artış trendinin, 2021 yılında da artarak devam edeceğini ön görüyoruz. Bu yılın dünyada ve Türkiye’de e-ticaret açısından önceki yılın rakamlarını aşacağını tahmin ediyoruz.” dedi. Pandemi süreciyle birlikte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde fiziksel temastan kaçınan kullanıcıların, dijitale yönelmesiyle hem ekonomik hem de istihdam anlamında yeni bir başlangıç olacağını aktardı.

E-ticarette Gözde Ürün Ofis ve Bebek Mobilyaları

Trendmobilya.com verilerine göre, Pandeminin artış göstermesi sonucu, dünya çapındaki kurumların evden çalışmaya geçiş yapmasıyla tüketicilerin algısında yeni bir ihtiyaç doğduğu görüldü. Ofis ortamındaki mobilyalarına alışkın olan çalışanlar, evde kaldıkları süre çerçevesinde aynı konforu aradıkları için, ofis mobilyasına yönelik talebin önceki döneme göre arttığı gözlemlendi.

Mobilya Sektörü 2021 Yılına Umutla Bakıyor

İnternet üzerinden ilk defa alışveriş yapan kullanıcılar, online sipariş konforunu keşfetmiş ve internetten alışveriş süreçlerine güven duyduğu için, alışveriş tercihlerini online kanala yönlendirecekleri tahmin ediliyor. Bu sebeple, hem e-ticaret sektöründeki büyüme hem de e-ticarette mobilya alışverişlerindeki artış 2021 yılında hız kesmeden devam edeceği düşünülüyor.