E-ticaretin Yükselen Yıldızı Mobilya Sektörü Oldu
Kovid-19 salgınının sektörler üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken e-ticaret’ teki artış hız kesmeden devam ediyor. Pandemi nedeniyle mobilya sektöründeki durgunluk e-ticaretteki mobilya satışlarının artışı ile, sektöre hareket getirdi.
Koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü mart ayından bu yana duraksayan sektörlerden biri de mobilya sektörü oldu. 2020 yılında geleneksel mobilya satışlarındaki yavaşlığa rağmen, e-ticaret satış hacminin artması ile birlikte, mobilya sektörü de olumlu etkilendi. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan e-ticaret verileri önceki döneme göre %88 satış hacmi ve %77 sipariş sayısındaki büyüme ile artış gösterdi. Bu artışın temelinde, ilk defa internet üzerinden alışveriş yapma ihtiyacı duyan kullanıcılar etkili oldu.
Yeni Yuva Kuracakların Tercihi Mobilya E-ticaret Siteleri
Ülkemizde koronavirüs vakalarının ilk kez görüldüğü mart ayı itibariyle tüketicilerin evde geçirdiği sürenin artması, kullanıcıları yaşam alanlarında değişiklik yapmaya ittiği görüldü. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte, geleneksel alışveriş yönteminden uzak kalan kullanıcılar e-ticarete yöneldi. Bu süreç içerisinde nişan ve düğün planlarını erteleyen çiftler, önce ki yıllardaki gibi mağaza mağaza gezmek yerine yarım kalan hazırlıklarını online alışveriş aracılığıyla tamamlamayı tercih etti.
Mobilya alanında e-ticaret faaliyeti gösteren Trendmobilya.com
E-ticarette Gözde Ürün Ofis ve Bebek Mobilyaları
Trendmobilya.com verilerine göre, Pandeminin artış göstermesi sonucu, dünya çapındaki kurumların evden çalışmaya geçiş yapmasıyla tüketicilerin algısında yeni bir ihtiyaç doğduğu görüldü. Ofis ortamındaki mobilyalarına alışkın olan çalışanlar, evde kaldıkları süre çerçevesinde aynı konforu aradıkları için, ofis mobilyasına yönelik talebin önceki döneme göre arttığı gözlemlendi.
Mobilya Sektörü 2021 Yılına Umutla Bakıyor
İnternet üzerinden ilk defa alışveriş yapan kullanıcılar, online sipariş konforunu keşfetmiş ve internetten alışveriş süreçlerine güven duyduğu için, alışveriş tercihlerini online kanala yönlendirecekleri tahmin ediliyor. Bu sebeple, hem e-ticaret sektöründeki büyüme hem de e-ticarette mobilya alışverişlerindeki artış 2021 yılında hız kesmeden devam edeceği düşünülüyor.
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