E-Ticarete otomotiv ve mobilya sektörü damga vurdu

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, Türkiye’nin 2019 yılı e-ticaret tercihlerini açıkladı. Online alışverişte iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen listenin ilk sırasında otomotiv sektörü yer aldı. iPara tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında online alışverişte en çok satışın gerçekleştiği il İstanbul olurken, ödeme tercihleri ise tek çekimden yana oldu. iPara’nın verilerine göre en çok ciro sırasıyla otomotiv, mobilya, ev dekorasyon ve giyim sektörlerinde gerçekleşti.

iPara Sanal POS’u kullananların tercihi otomotiv ve mobilya ürünleri oldu

2019 online alışveriş verilerini değerlendiren iPara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Onat, “2019’da e-ticaret sektörünün yüzde 50’nin üzerinde büyümesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl en çok alışveriş yapılan ilk beş kategori; otomotiv, mobilya, ev dekorasyon, giyim ve yemek sektörleri oldu. Online alışverişte 2019 Ocak ayı ile Aralık ayı cirosu arasında yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Online alışverişte taksitli alışverişi tercih edenlerin sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 15 oranında artış gösterdi. En çok alışveriş yapılan aylar ise Kasım ve Aralık oldu” diye konuştu.