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E-ticarete “Güven” Desteği

Ticimax E-ticaret Sistemleri, yeni yılda e-ticaret paketi alacakların “Güven Damgası” ücretlerini ödeyecek. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli: “Amacımız pandemi gibi böyle zorlu bir süreçte başta KOBİ’ler olmak üzere e-ticaret yapan ve işini e-ticarete taşımak isteyenlere destek olmak.”

Ekonomi 18.01.2021, 10:33
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E-ticarete “Güven” Desteği

Tüketicilerin internette güvenle alışveriş yapabilmesi amacıyla, asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan e-ticaret sitelerine verilen elektronik işaret Güven Damgası, artık aranan bir sembol haline gelmeye başladı. İnternet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde başta güvenlik olmak üzere asgari şartları sağlayan e-ticaret sitelerine Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen “Güven Damgası”nın bedeli, işlem hacmine göre KDV’siz 3 bin TL ile 15 bin TL arasında. Ticimax E-ticaret Sistemleri, yeni yılda e-ticarete başlayacaklara yönelik yeni bir kampanya başlattı. Yeni yılda e-ticaret paketi alacakların “Güven Damgası” ücretlerini ödeyerek yeni bir uygulamaya başlamış olduklarını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Amacımız pandemi gibi böyle zorlu bir süreçte başta KOBİ’ler olmak üzere e-ticaret yapan ve işini e-ticarete taşımak isteyenlere destek olmak. Güven Damgası, online alışveriş bilinci arttıkça vatandaş tarafından daha çok aranan bir sembol haline geldi” dedi.

E-ticaret teknolojileri firması Ticimax, ücret mukabilinde alınabilen “E-ticarette Güven Damgası”nı, yeni e-ticaret paketi alan müşterilerine ücretsiz olarak sağlayacak. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, e-ticaret firmalarına destek olunması amaçlanıyor. İnternet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, başta güvenlik olmak üzere, asgari şartları sağlayan e-ticaret sitelerine TOBB tarafından verilen “Güven Damgası” uygulaması, ilk olarak 2017 yılında devreye alınmıştı. Güvenlik testi raporu ile yapılabilen başvuru sonucunda, online ortamda müşterilerinin güvenliğini sağlayabilecek asgari şartlara sahip olan e-ticaret firmaları “Güven Damgası” alabiliyor. “Güven Damgası” bedeli ise, e-ticaret sitesinin işlem hacmine göre KDV’siz 3 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. E-ticaret paketi alan müşterilerinin “Güven Damgası” ücretlerini ödeyerek yeni bir uygulamaya başlamış olduklarını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Amacımız pandemi gibi böyle zorlu bir süreçte başta KOBİ’ler olmak üzere e-ticaret yapan ve işini e-ticarete taşımak isteyenlere elimizden geldiğince katkı sunabilmek ve destek olmaya çalışmak. Güven Damgası, online alışveriş bilinci arttıkça vatandaş tarafından daha çok aranan bir sembol haline geldi. Önümüzdeki dönemde de alışverişi Güven Damgası olan sitelerden yapmak daha tercih edilir hale gelecek” dedi. Gerekli başvuru süreç ve işlemler konusunda da her türlü desteği verdiklerini ifade eden Çiğdemli, bu tür destek uygulamalarıyla daha çok KOBİ’nin ve bireysel satıcıların online ticarete adım atacağına inandıklarını aktardı.

Güven Damgası Sektörü Büyütüyor

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, online alışveriş yapanların yaklaşık yüzde 25’inin çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunların başında da sahte internet sitelerinin yaşattığı mağduriyetler geliyor. Güven Damgası uygulaması ileonline alışveriş siteleri bir teste tabi tutuyor. Testi başarıyla geçen sitelerde Güven Damgası ibaresi yer alabiliyor. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol, o sitenin belli başlı güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve güvenilir bir site olduğunu kullanıcılara göstermek amacını taşıyor. Güven damgası uygulaması ile sektörün son birkaç yılda hızla büyüdüğünü ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Online alışverişte tesis edilen güven ortamı, vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağladı. Sektör bu nedenle güvenli ve hızlı bir şekilde büyüyor” dedi. Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında bilgi verdi.

Güven Damgası Ne Getiriyor?

E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştiriliyor. Satılan ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer veriliyor. Ayrıca ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağlanacağı da belirtiliyor. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını sağlayan görsellerin kullanması, ayrıca kargo ve teslim süreleri konusunda bilgilendirme sağlanıyor. Tüketicinin şikayet ve taleplerini iletebilmesi için sitede, telefon aracılığı ile ulaşabilecek müşteri hizmetleri bilgisi yer alıyor.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Güven Damgası’nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları başvurularını GDS’ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapması gerekiyor. Daha sonra Güven Damgası Sağlayıcıları, tebliğde belirtilmiş olan şartların varlığını kontrol edecek. Sitedeki eksik maddeler tespit edilir ise ek süre verilecek. Güven Damgası Sağlayıcıları’nın 30 gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırmaları gerekiyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, sitenize Güven Damgası Sağlayıcıları sitesi ile bağlantılı bir sembol yerleştirilecek. E-ticaret sitesinde yayınlanan güven damgası logosuna tıklanarak www.guvendamgasi.org.tr sitesine doğrulama sağlanacak ve tüketiciler bilgilendirilecek. Güven Damgası (GD) konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye’deki tek Güven Damgası Sağlayıcısı (GDS) olarak yetkilendirildi.

ticimax.com

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