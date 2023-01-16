E-ticaret şirketlerinin finansmana ulaşmasını destekleyen teknolojik girişim

Türkiye’nin önemli şirketlerini bünyesinde barındıran ve markaların uluslararası arenada büyümesine katkı sunan WORLDEF, “Artık e-ticaret şirketleri için paraya ulaşmak daha kolay” mottosuyla Investify’ı kurduğunu duyurdu.

WORLDEF bir yeniliğe daha imza atarak, güçlü bir marka imajıyla globalde yer almak isteyen e-ticaret işletmeleri için finansal danışmanlık sunan hizmet portföyünü devreye alarak INVESTIFY’ı kurdu. Bu sayede markaların uluslararası arenada büyümesine katkı sağlarken markaları finansman ile buluşturacak.

Uygun finansmana ulaşabilmek konusunda uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "Uygun finansmana ulaşmak ve finans kaynağını doğru yönetme talebi e-ticaretin büyüme hızıyla aynı orantıda artıyor. Bu bağlamda WORLDEF Ventures, PwC’de 10 yıl deneyim sahibi Ozan Geyik ve 15 yıl tecrübeli Yeminli Mavi Müşavir Emre Yıldırım ile INVESTIFY’ı kurdu. E-ticareti iyi bilen yeni nesil bir mali müşavirlik ve finansal danışmanlık şirketiyiz” dedi.

E-ticaret finansmanında destekler

Nart, e-ticaret şirketlerinin beş yolla finansmana erişmek isteyebileceklerini ve tüm bu süreçlerde destek olacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Birincisi borsaya kote olmak, ikincisi ulusal ve global yatırımcı bulmak, üçüncüsü Türkiye’de ya da yurtdışında kitle fonlamaya çıkmak, dördüncüsü şirketini Ecom Rollup şirketlerine tamamen satmak ve son olarak Türkiye’den ya da dünyadan ucuz ve hızlı kredi bulmak. Bu süreçlerin tümünde uçtan uca e-ticaret şirketlerinin yanındayız."

Nart, INVESTIFY’a şimdiden yoğun bir talep olduğunu, 6 Şubat’a kadar tüm takvimin dolduğunu ve gelecek başvuruların bu tarih sonrası için takvime işleneceğini sözlerine ekledi.