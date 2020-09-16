E-ticaret atağı hız kesmiyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle dünya genelinde uygulanan tam veya kısmi sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe kuralları tüketici alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Bu dönemde offline mağazalar süreçten olumsuz etkilenirken, e-ticaret sektöründe ise yükselen bir satış grafiği oluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. E-ticaret sektörüne kiralanabilir ve taahhütsiz yazılım modelini kazandıran Goyomod’un Kurucu Ortağı ve Pazarlama Direktörü Suat Yüksek, yükselen e-ticaret grafiğinde tekstil, kozmetik ve kahve sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm sektörlerde etkin kullanımı artan e-ticaretin kritik önemi net olarak ortaya çıktı. Tüm dünyada uygulanan tam veya kısmi sokağa çıkma yasakları ile sosyal mesafe kuralları nedeniyle online alışverişe yönelen tüketiciler, işletmelerin pek çoğunun e-ticaret kanallarını geliştirmelerini sağladı. T.C. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamayla e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. E-ticaret sektörüne kiralanabilir ve taahhütsiz yazılım modelini kazandıran Goyomod’un Kurucu Ortağı ve Pazarlama Direktörü Suat Yüksek, yükselen e-ticaret grafiğinde tekstil, kozmetik ve kahve sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

“Küçük ve orta ölçekli işletmeler e- ticaret sektörünün büyümesinde etkin rol oynadı”

Pandemi dönemiyle birlikte e-ticaretteki sektörel büyüme hızının arttığını dile getiren Suat Yüksek, büyüme trendinin yavaş da olsa pandemi öncesinde başladığını, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların gelişen hızda etkin rol aldığını ifade etti. Yüksek, “Ticaret Bakanlığının Türkiye'de e-ticaret sektörünün gelişimine yönelik politikaları oldukça önemli. Hayata geçirilen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) ile Elektronik Ticaret Bilgi Platformu hem kuruluşlar hem de tüketiciler için bir güven ortamı yarattı.Aynı zamanda yine bakanlık tarafından başlatılan “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyası büyümeyi pekiştirdi ve 135 bin kobinin bu kampanyadan yararlandığı açıklandı. Pandemi öncesinde özellikle orta ve küçük ölçekli firmalar ürünlerini Instagram veya Facebook üzerinden havale yolu ile sunmaya zaten başlamışlardı. Pandemi ile birlikte bu firmalar e-ticaret’e aktif olarak yönelerek kredi kartı ve kredi kartına taksit seçenekleri ile müşterilerine yeni fırsatlar yarattılar. Aynı zamanda büyük markaların muhteşem cuma kampanyalarına bu tip işletmeler de dahil oldu ve söz konusu kampanya günleri satış grafiklerini oldukça yükseltti. Sektörün ilk altı aylık büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 oldu. E-ticaret sektörüne uzun yıllardır yazılım hizmeti veren bir kuruluş olarak analizlerimiz tekstil, kozmetik ve kahve sektörlerinin satış hacimlerinin ilk sıralarda yer aldığı yönünde.” dedi.