E-ihracat küresel pazar yerleriyle yükselişte

Dünyada Çin’in tedarik zincirini kırabilecek çok fazla ülke yokken, lojistik anlamında Türkiye’nin çok özel bir yeri var. Yaklaşık 4 saatlik uçuş mesafesinde 1 milyarlık nüfusa erişebilen ve çok ciddi bir müşteri potansiyeli olan ülkemiz, küresel yatırımcıları da kendisine çekerek yeni pazarlara açılıyor. Dünyanın en büyük 5. Şirketi olan Alibaba grubunun B2C girişimi olan AliExpress ise dünya genelinde 200’ün üzerinde ülkeye satış gerçekleştiren, tek bir panel üzerinden 38 ayrı para birimi ile 18 dilde otomatik çeviri imkanıyla aksiyon alan çok önemli bir pazar yeri.

2019 yılında Türkiye’ye giren Aliexpress’e e-ihracata yönelen girişimcilerimizin ilgisi giderek yoğunlaşırken AliExpress entegrasyonuyla gelişmiş bir yazılım ağı sunan NeSatilir.com, satıcılara rehberlik etmeyi sürdürüyor.

“Türkiye’nin e-ihracat potansiyeline destek veriyoruz””

AliExpress’in 2019’a kadar sadece Çinli satıcıların satış yapabildiği bir platformken 2019 itibariyle global bir proje çerçevesinde Türkiye’den satıcı aldığını söyleyen NeSatilir.com Ekip Lideri Yiğit Tuna, ülkemizdeki e-ihracat potansiyelini destelemek adına platformla işbirliği kararı aldıklarını belirtiyor:

“Aliexpress'te sadece Türk ve Çinli satıcılar dünyaya satış yapabiliyor; Çinli satıcılar Çin hariç her ülkeye, Türk satıcılar ise Çin ve Türkiye hariç her ülkeye satabiliyor. Dolayısıyla burada e-ticaretin ihracat kanadı devreye giriyor. NeSatilir.com olarak Türkiye’de sınır ötesi satışa eğilimin farkındaydık ve desteğimizi sürdürülebilir kılmak hedeflerimiz arasındaydı Farklı pazar yerleriyle de bu bağlamda işbirliklerimiz devam ediyordu. 2020 Haziran’da ise AliExpress’le resmi iş ortaklığı kurarak AliExpress entegrasyonumuzu geliştirdik ve devreye aldık. Halihazırda yaklaşık 1000 satıcı aktif olarak entegrasyonu kullanıyor. Toplamda 425.000’den fazla ürün yüklenmiş, 65.000’den fazla sipariş alınmış ve tutarsal olarak 3.5 milyon dolar aşılmış durumda. AliExpress üzerinden dünyaya satış yapan Türk markalarının, satıcıların ve KOBİ’lerinin e-ihracat performansı giderek yükseliyor. Bu hareketlilik, bir başarı göstergesi olup platforma olan talebi de artırıyor.”

“NeSatilir.com, satış optimizasyonu sağlayan analitik bir araç”

NeSatilir.com’un satıcıların entegrasyon, optimizasyon, ürün bulma ve yükleme noktasında destek aldığı analitik bir araç, gelişmiş bir yazılım olduğunu ifade eden Yiğit Tuna, temel prensibinin yazılıma her geçen gün yeni modüller ekleyerek sisteme entegre olan satıcıların satış oranlarını artırmak olduğu bilgisini veriyor. Tuna, NeSatilir.com üzerinden AliExpress’te e-ihracat yapan veya yapmayı planlayan girişimciler için şu bilgileri veriyor:

“NeSatilir.com AliExpress entegrasyonu, her şeyden önce ücretsiz bir entegrasyon. Saniyeler içinde ürün yükleyebilme ve ürünleri hızla ve ücretsiz olarak entegre edebilme fonksiyonu dışında NeSatilir.com üzerinden sipariş, kargo ve fatura yönetimi de ücretsiz gerçekleştirilebiliyor. Bizi farklı entegratörlerden ayıran bir diğer özellik ise sayıcıların son derece kolay bir arayüz üzerinden süreci yönetebilmeleri. Bu entegrasyon ile rekabeti düşük, fiyatı en uygun ürün arayışında olan satıcılar, çok geniş bir yelpazede, istedikleri özellikteki ürünü rahatlıkla bulabiliyor, böylece pazara girerken en iyi ürün ve fiyat avantajıyla işe başlayarak rekabet avantajı kazanıyorlar. Bu açıdan bakıldığında, işin temel prensibinin doğru ürünü seçmek ve doğru ürün listesi oluşturmak olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye’de son kullanıcılardan ziyade satıcılara hizmet veren AliExpress’te kimi kategorilerde ciddi bir rekabet avantajımız bulunuyor. Aslında elektronik hariç her kategoride şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz fakat otomotiv yan sanayi, giyim ve ayakkabı başta olmak üzere küçük ev aletleri (çay kahve makinası cezve) aksesuar, sağlık, güzellik, ev tekstili ve petshop ürünleri en fazla talep gören kategoriler. Yanı sıra yurt dışında yaşayan Türkleri hedefleyerek ürün listesi oluşturmak da değerlendirilmesi gereken bir alternatif.”

AliExpress Türkiye ve Ortadoğu Ülke Müdürü Yaman Alpata ise “NeSatilir, ücretsiz entegrasyon ve ürün yükleme sayesinde sadece AliExpress satıcılarına büyük kolaylık sağlamakla kalmıyor; Türkiye'de e-ihracatın tabana yayılmasının önünü açıyor ve ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyor” açıklamasından bulundu.