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E-belge kullanmaya başlayacak KOBİ’lerin bütçelerine katkı

E-belge dönüşüm sürecinde yapılan değişikliklerin her geçen dönem daha fazla KOBİ’yi kapsadığını söyleyen Paraşüt’ün Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu “E-Belgeye geçiş sürecinde işletmelerimizin yanındayız” dedi.

Ekonomi 05.04.2022, 11:03
E-belge kullanmaya başlayacak KOBİ’lerin bütçelerine katkı

E-belge dönüşüm sürecinde yapılan değişikliklerin her geçen dönem daha fazla KOBİ’yi kapsadığını söyleyen Paraşüt’ün Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu “E-Belgeye geçiş sürecinde işletmelerimizin yanındayız” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yaptığı değişiklikler ile birlikte e-belge kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. Özellikle 1 Temmuz 2022 itibarıyla pek çok sektör bu çerçeveye alınacağından, işletmelerin bu tarihten önce geçişlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. KOBİ’lere dönüşüm sürecinde yol arkadaşlığı yapan bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, bu kez de tebliğ özelinde “Paraşüt E-Belge Kampanyası” hazırladı.

Yıllık aboneliğe özel hediyeler

Yeni kampanya hem zorunlu olarak e-faturaya geçecek olan KOBİ’leri hem de Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kesecek olan serbest meslek erbaplarını kapsıyor. Buna göre her iki çerçeveye giren kullanıcılar, bir yıllık Paraşüt aboneliği satın aldıkları takdirde 3 ay ek abonelik, 600 e-kontör ve dakikalar içinde geçiş işlemlerini tamamlayan Anahtar Teslim e-Belge hizmeti kazanıyor.

Kesilen ve alınan her bir e-fatura veya e-SMM bir e-kontöre karşılık geldiğinden, kullanıcılar ilk 600 fatura veya makbuzunu ek masraf yapmadan gönderebiliyor. Hediye edilen Anahtar Teslim e-Belge hizmeti ile de e-belgeye geçiş süreci dakikalar içinde Paraşüt’ün uzman süreç danışmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece KOBİ’ler ve serbest meslek erbapları hiçbir zahmete girmeden ve karışık başvuru süreçleri ile uğraşmadan e-belge kullanıcısı oluyor.

“E-Belgeye geçiş sürecinde işletmelerimizin yanındayız”

E-belge dönüşüm sürecinde yapılan değişikliklerin her geçen dönem daha fazla KOBİ’yi kapsadığını söyleyen Paraşüt’ün Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri alanlar, iş yapış şekilleri farklı olsa da e-belgeye geçiş sürecinde benzer ihtiyaçları bulunuyor. Bu süreci bütçelerini zorlamadan, karmaşık süreçlerle uğraşmadan kolayca tamamlamak istiyorlar. Biz de Paraşüt olarak e-belgeye geçişteki son tarih olan 1 Temmuz 2022’ye kadar sürecek olan kampanyamızla her zaman olduğu gibi işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi. Sean X Yu, bu aşamada e-belge kullanması zorunlu olmayan işletmelere de kampanyadan yararlanmalarını tavsiye ederek, işletmelerin günümüz itibarıyla 18-20 TL’yi bulan matbu fatura maliyetini, e-fatura ile kuruşlar seviyesine düşürebileceğini ifade etti.

535 Temmuz 2022’de neler değişecek?

535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 22 Ocak 2022 tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte;

2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapacak.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olacak.

1 Temmuz 2022 itibarıyla 2021 ve müteakip hesap dönemlerine ait ciro haddi 10 milyon TL olanlar e-irsaliye uygulamasına geçecek.

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişlerini tamamlayacak.

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