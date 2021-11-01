Dyson, Türkiye'de üçüncü demo store niteliğindeki mağazasını İzmir'de açtı

İSTANBUL (AA) - Dyson, Türkiye'de üçüncü demo store niteliğindeki mağazasını İzmir İstinyePark AVM'de açtı.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Dyson Demo Store, 242 metrekarelik alanıyla kullanıcılarına teknoloji deneyimi sunuyor.

Mağazayı ziyaret edenler, markanın son teknolojilerini test edebilmenin yanı sıra saç şekillendirme, özel hediye paketi, ürün kutusu ve kablosuz süpürge borusu kişiselleştirme hizmetlerinden de faydalanabiliyor. Mağazada, fön de dahil olmak üzere profesyonel saç şekillendirme randevuları sunan özel bir alan da bulunuyor.

Ziyaretçiler, mühendisler tarafından eğitilmiş uzmanların desteğiyle en yeni ürünleri keşfedebiliyor ve test edebiliyor. "Satın almadan önce deneyin" felsefesiyle oluşturulan Dyson Demo Store mağazaları, kullanıcıların Dyson ürünlerini anlamaları, kendileri ve evleri için en doğru olan ürünü seçebilmeleri için tasarlanıyor.

İzmir'de açılan yeni demo store, markanın kurucusu ve baş mühendisi James Dyson tarafından belirlenen estetik özellikler baz alınarak tasarlandı. Mağaza, Dyson mühendislerinin ürünlere uyguladıkları laboratuvar testlerinden esinlenerek ziyaretçilerin Dyson teknolojilerinin nasıl çalıştığını doğrudan görmelerini sağlayan, etkileşimli demolarla donatıldı.





- Dyson, Türkiye'de büyümesini sürdürüyor





Türkiye pazarında 1995'ten beri yer alan Dyson, 2018 sonunda ülke ofisinin kurulmasıyla doğrudan operasyonlarına başladı. 2019'da büyük bir tanıtımla Türkiye faaliyetlerinin başladığını duyuran marka, 2020'de İstanbul'da ilk servis merkezini açtı.

Pazardaki perakende yatırımlarına ara vermeden devam eden Dyson, Türkiye'de 20 doğrudan satış noktasına ulaştı. Mayıs 2021'de ilk Dyson Demo Store'unu İstanbul Akasya AVM'de, ikincisini haziranda İstanbul İstinyePark'ta açan marka, İzmir İstinyePark'taki üçüncü demo store niteliğinde mağazayla perakende alanındaki büyümesini sürdürüyor.