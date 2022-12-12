(Düzeltme) Çay atıklarından "toz protein" ve "prebiyotik" üretilecek

Adana’da, çay üretim süreci atıklarından toz protein ve prebiyotik üretilecek.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurdaer Aydemir’in yürütücülüğünde hazırlanan ve Beta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin müşteri kuruluş olarak yer aldığı, “Çay Üretim Süreci Atıklarından Toz Protein ve Prebiyotik Üretimi” başlıklı projesi desteklenmeye değer görüldü.

TÜBİTAK - 1505 “Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan proje hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Aydemir, “Çalışmanın ilk aşamasında siyah çay işleme sürecinde açığa çıkan atıklardan toz formda protein ve prebiyotik ekstrakt üretimleri gerçekleştirilerek farklı gıda tiplerinde uygulamaları yapılacak. Ardından üretim süreci pilot ölçek seviyesine taşınarak üretim koşulları optimize edilecek ve ticarileşme çalışmaları gerçekleştirilecektir” dedi.

ATÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zafer Erbay ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hande Demir’in araştırmacı olarak yer aldığı projede, bir doktora ve iki yüksek lisans öğrencisine burs imkanı sağlanacak.