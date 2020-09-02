Düzceli balıkçılar yeni sezonda elleri dolu dönüyor
DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE AV YASAĞININ KALKMASI İLE BALIKÇILAR "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK KARADENİZ'E AÇILIYOR. BALIKÇILAR, TUTTUKLARI PALAMUT VE MEZGİTLE AKÇAKOCA LİMANINA DÖNÜŞ YAPIYOR. KASALARA YÜKLENEN BALIKLAR BALIKÇI TEZGAHLARINDA SATIŞA SUNULMAYA BAŞLANDI.
DÜZCE (İHA) – Av yasağının sona ermesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamut ve mezgit ile limana geri dönüyor. Avdan boş dönenin olmadığı limanda balıkçılar, vatandaşlara ucuz balık yedirmeyi hedefliyor.
Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi sonrasında denize açılan Akçakocalı balıkçılar, kasalar dolusu palamut ve mezgit ile limana mutlu döndü. "Vira Bismillah" diyerek sabah erken saatlerde tekneleri ile Karadeniz’e açılan balıkçılar, tuttukları palamut ve mezgitlerle Akçakoca Limanına dönüş yapıyor. Bereketli başlayan av sezonunun ilk balıkları ise kasalara yüklenerek, tezgahlarında satışa sunulmaya başlandı. Geçen sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar, ilk günlerinde bol avlanma yaptıkları yeni sezondan umutlu olduklarını, vatandaşlara ucuz balık yedirmeyi hedeflediklerini söylediler.
"Vatandaşlar da ucuz balık yiyecekler diye düşünüyoruz”
Yeni av sezonundan bol balık beklediklerini belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, “Balıkçılık hava şartlarına bağlı bir sektör. Bu aralar havalarda iyi buna istinaden bol bir avcılık olacaktır. Bol avcılığın sonucunda bu tezgahlara yansıyacaktır, vatandaşlarda ucuz balık yiyecekler diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Denizden boş gelen yok
Denize ava gidip boş gelenin olmadığını ifade eden Ferhat Birinci adlı balıkçı ise, “Balık kayıklarda var. Bazılarında çok var bazılarında normal var. Boş gelen yok. Palamut, mezgit, boylar çok iri değil normal boylarda. Kayık başı, 10 ila 70 kasa arasında dolu geliniyor” diye konuştu.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25