Düzce’de geçtiğimiz ay yaşanan sel, manda üretimini vurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen sel, manda üretimine zarar verdi.

Düzce’de geçtiğimiz ay sonunda meydana gelen sel afeti ile birlikte mandaların otladığı mera sular altında kaldı. Hayvanların otlayacağı alan balçık ile dolunca manda üreticileri hayvanları artık hayatta tutmak için çabalıyor.

Düzce’de manda üretimi yapan ve selin vurduğu çiftçi Murat Yılmaz, “Çok zor şartlarda elimizden geldiği kadar hayvanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Fakat zorlanıyoruz. Mandanın terleme bezi olmadığından sıcak havalarda çamura ve suya çok ihtiyacı var. Kendisini korumak için suya veya çamura yatması gerekiyor. Maalesef büyük bir sel yaşadık. Meralarımız mil ve balçık altında. Hayvanlarımızın otlama alanı kalmadığı gibi suya ve çamura yatacak bir yeri kalmadı. Biz kendi imkanlarımız ile suya girmeleri için bir yer ayarladık ama yeterli gelmiyor. Çok zor durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

“Üçüncü ildik, 6-7’nci sıraya düştük”

Bu durumdan dolayı bazı hayvancıların mandaları sattığını ve bu durumda Düzce’nin en çok manda bulunan üçüncü şehirden 6-7’nci şehir olmaya gerilediğini belirten Yılmaz, “Manda üretiminin devam etmesinden yanayız. Türkiye genelinde manda sayısı olarak 3’üncü ildik. Şu anda 6 veya 7’nci sıralara kadar düştük” diye konuştu.

“Etinden sütünden vazgeçtik”

Hayvanların bir önceki seneye oranla kilolarının azaldığını ve yarı yarıya kadar düştüğünü ifade eden Yılmaz, “Hayvanlarımızın kiloları yarı yarıya düştü. Biz şu anda hayvanlarımızın etinden sütünden vazgeçtik. Sadece hayvanlarımızı muhafaza edip koruyup kollayabilmek için çalışma yapıyoruz. En azından bu şartlar düzelene kadar. Son noktaya kadar direneceğiz. Elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.