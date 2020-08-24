Düzce Ziraat Odası'ndan 'korsan fındık tüccarı' uyarısı

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, köylere giderek fındık satın alan sahte tüccarlara karşı, çiftçileri uyardı. Öztürk, üreticilerin tanıdıkları kişilere fındık satmasını istedi.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındık üreticilerini sahte tüccarlara karşı uyardı. Sahte tüccarların üreticileri mağdur ettiklerini belirten Öztürk, "Hiçbir yere kaydı bulunmayan, korsan fındık tüccarlarına karşı özellikle köylü vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar genellikle piyasanın üstünde para vererek fındık alımı yapıyor. 'Korsan tüccarlar' diye tabir edilen dolandırıcılar köy köy gezerek, üreticilerin emeklerini çalıyor" dedi.

Üreticilerin fındıklarını korsan tüccarlara vermemelerini isteyen Öztürk, "Kantarda kilodan çalıyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle bu korsan tüccarlara ürününü vermemeli. Üreticilerimiz, bildikleri tanıdık tüccarlara fındıklarını vermeliler. Köy muhtarlarının da bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Köylerinde korsan fındık tüccarı gördükleri anda, hemen kolluk kuvvetlerine haber vermeliler" diye konuştu.