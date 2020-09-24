Düşüş sürüyor, 1.1655 desteğini test ediyor

Yükselen kanalı aşağı yönde kırdıktan sonra hızla geri çekilen EURUSD paritesi dün 1.1655 seviyesine kadar geriledi. Asya seansında da 1.1655 desteğini test etti. 1.1655’in altına sarkmayla birlikte 1.0640/1.2010 yükselişinin Fibonacci 23.6 desteğinin de altına sarkmış oldu. Olası düşüşlerin devamında kademeli olarak 1.1595 ve Fibonacci 38.2 düzeltmesine denk gelen 1.1475 destekleri takip edilebilir.



Gün içerisinde olabilecek tepkilerde ise ilk direnç 1.1700 seviyesidir.



Destekler: 1.1655 - 1.1595 – 1.1475



Dirençler: 1.1700 – 1.1765 – 1.1805



Kaynak İkon Menkul

