banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
Havertz hat-trick yaptı
Havertz hat-trick yaptı
Çarkıfelek meyvesi nedir?
Çarkıfelek meyvesi nedir?

Düşüş sürüyor, 1.1655 desteğini test ediyor

Yükselen kanalı aşağı yönde kırdıktan sonra hızla geri çekilen EURUSD paritesi dün 1.1655 seviyesine kadar geriledi. (İkon Menkul)

Ekonomi 24.09.2020, 09:33
3
Düşüş sürüyor, 1.1655 desteğini test ediyor

Yükselen kanalı aşağı yönde kırdıktan sonra hızla geri çekilen EURUSD paritesi dün 1.1655 seviyesine kadar geriledi. Asya seansında da 1.1655 desteğini test etti. 1.1655’in altına sarkmayla birlikte 1.0640/1.2010 yükselişinin Fibonacci 23.6 desteğinin de altına sarkmış oldu. Olası düşüşlerin devamında kademeli olarak 1.1595 ve Fibonacci 38.2 düzeltmesine denk gelen 1.1475 destekleri takip edilebilir.

Gün içerisinde olabilecek tepkilerde ise ilk direnç 1.1700 seviyesidir.

Destekler: 1.1655 - 1.1595 – 1.1475

Dirençler: 1.1700 – 1.1765 – 1.1805

Kaynak İkon Menkul
 

Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378