Düşük faizli finansman çözümleri yeni makine ve ekipmana yatırımı arttırabilir

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, havacılık, savunma, otomotiv, beyaz eşya, kalıpçılık gibi taşıyıcı sektörler üzerinden ülke ekonomisine değer bazında 21 milyar dolar katkı sunduklarını; ancak kendi iş kolları başta olmak üzere, makine tarafında Haziran dönemiyle birlikte tekrar hareketlenen yatırımların, kur dalgalanmalarının yarattığı belirsizlikle, durağana döndüğünü söyledi.

Varlık, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “İmalat olan her sektörde takım tezgahlarını görmek mümkün. Otomotiv, savunma ve havacılık, kalıp, beyaz eşya, medikal başta olmak üzere tüm imalat süreçlerinde, takım tezgahları veya takım tezgahları tarafından üretilmiş makinalar kullanılır. Takım tezgahları dediğimiz teknolojilerin kullanım için yaş ortalamasının 8-10 yıl olması gerekirken, Türkiye’de kullanım süresinin 20-25 yıla kadar çıktığını görmekteyiz. Benzer tablo makine sektörünün bütün alt kırılımlarında dereceleri farklı olmakla birlikte yaşanmaktadır. Daha rekabetçi üretim için yeni teknolojilerden uzak kalmamamız gerekir. Fabrikalarda pandemi etkisiyle otomasyon çözümlerindeki ihtiyaçlar büyüdü ve bu sürece en hızlı adapte olacak makinalar da yüksek teknolojili takım tezgahlarıdır. Haziran ile birlikte sadece bizde değil makine sektörünün tamamında yatırım anlamında sevindirici gelişmeler yaşandı; ancak etkisi kısa sürdü. Dövizdeki dalgalanmalar ve kurların yüksekliği, pandemi sürecinde gümrüklerde yaşanan sıkıntılar ve termin sürelerinin uzunluğu, İlave Gümrük Vergisi, finansman çözümlerinin yetersizliği, yüksek faiz oranları ve teşviklerin üreticiler için yeterli olmayışı yeni makine yatırımının önündeki başlıca engellerdir. Türk sanayi üreticileri; bütün bu sıkıntılı koşullara rağmen, katma değerli ürün üretmekte direniyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri, dünyada makine sektöründeki daralmaya rağmen uzun vadeli ödeme kolaylıkları ve düşük faizli kredilerle yatırım yapmak isteyenleri destekliyor. Yüksek teknolojiye yönelik teşviklerin artması ve uzun vadeli, düşük faizli finansman çözümleri; sanayicimizin yeni makine ve ekipmana yatırım iştahını artıracaktır.”