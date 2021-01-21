Düşük faiz bankalar için büyük risk!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, zayıf büyüme ile düşük enflasyon ve sıfırın altında faiz oranlarının bir araya gelmelerinin, korona virüs salgınının ısrarcı durgunluk riskini daha da hızlandırmasına bağlı olarak Euro Bölgesi finansal kuruluşlarına zarar verebileceğini söyledi.

Moody's yöneticisi Laure Perez hazırladığını raporda, "Israrcı şekilde düşük faiz oranları finansal kuruluşlar üzerinde baskı yaratır ve zayıflayan varlık kalitesi ile bir araya geldiğinde bankalar kar elde etmeyi zor bulabilirler" ifadelerini kullandı.

Perez, özellikle ürünlere yüksek garanti veren ülkelerde hayat sigortası şirketlerinin zarar görebileceğin belirtirken, Faiz oranlarının uzun süre düşük devam etmesinin geleneksel varlık yöneticilerinin getirilerini ve harç gelirlerini daha da aşındırabileceğini de vurguladı.