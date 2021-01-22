Duru Bulgur’dan soruşturma açıklaması

Duru Bulgur tarafından Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yayınladığı duyuru ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmesi yapıldı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şunu özellikle belirtmek isteriz ki şirketimiz her zaman adil ticaretten yana olmuştur. Hiçbir zaman rekabeti bozucu bir davranış içinde olmamıştır. Şirketimizin tüm ticari süreçlerini ilgili uzmanlar incelediğinde bu gerçek net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında bulguru tanıtmayı misyon edinmiş olan şirketimiz her zaman temiz ve adil ticaret ilkelerine uygun çalışmıştır, çalışacaktır. Ayrıca Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlanan duyurunun son paragrafında da belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurumu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz”.