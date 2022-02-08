Duru Bulgur Gıda’nın soruşturmasının sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi

Rekabet Kurulunun 17 Aralık 2020’de Duru Bulgur Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’nin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunca, 17 Aralık 2020’de Duru Bulgur Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’ye soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, Duru Bulgur Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’ye yönelik başlatılan soruşturmanın, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.

Küle’nin ardından söz alan soruşturma heyeti, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin perakende zincir marketlere yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğine ilişkin yürütülen soruşturmanın kendileri tarafından, tamamlandığını ifade etti.

Soruşturma heyeti, soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğunu ve muafiyet hakkından yararlanmaması gerektiğini belirterek, idari para cezası uygulanması gerektiğine kanaat getirdiklerini dile getirdi.

Soruşturma heyetinin açıklamalarından ve Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına yapılan sözlü savunmanın ardından toplantı sona erdi. Rekabet Kurumu tarafından, kararın bildirisinin en geç 23 Şubat’ta yapılacağı bilgisi verildi.