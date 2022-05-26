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Duracell yeni ürününün tanıtımını Metaverse’te yaptı

Global pil üreticisi Duracell, kullanıldığı cihazların performansını arttıran yeni ürünün detaylarını Metaverse evreninde düzenlediği etkinlikle kamuoyuyla paylaştı.

Ekonomi 26.05.2022, 10:42
Duracell yeni ürününün tanıtımını Metaverse’te yaptı

Global pil üreticisi Duracell, kullanıldığı cihazların performansını arttıran yeni ürünün detaylarını Metaverse evreninde düzenlediği etkinlikle kamuoyuyla paylaştı.

Yüksek performanslı alkalin, özel ve şarj edilebilir pil üreticisi Duracell, Metaverse evreninde gerçekleştirdiği etkinlikle hem kullanıldığı cihazların performansını arttıran hem de doğaya dost yeni ürününü tanıttı. Şirket laboratuvarlarında geliştirilen yeni bir aktif madde ile üretilen Duracell Optimum, pillerin ömrünü uzatmanın yanında kullanıldığı cihazların performansını da arttırıyor. Ürünlerinin inovasyonu konusunda Ar-Ge çalışmalarına büyük bütçeler ayıran şirketin yeni ürünü, üretiminden kutu tasarımına kadar tamamen sürdürülebilirlik ilkesi üzerinden tüketicilerle buluşacak.

Metaverse evreninde tanıtıldı

Yeni ürünün geliştirilme süreci, teknik özellikleri bu teknik özelliklerin tüketici hayatında yaratacağı katma değerlerin yanı sıra bu teknolojinin çevre ve doğa için katkıları Metaverse evreninde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle kamuoyuyla paylaşıldı. Metaverse etkinliğine Duracell yönetiminin ve çalışanlarının yanı sıra gazeteciler, tedarikçiler ve hizmet sunulan sektörlerden çalışanlar iştirak etti.

Yeni ürün hakkında şu bilgiler verildi:

Daha uzun ömür veya daha güçlü performans sağlayacak

Şirket laboratuvarlarında ve uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından geliştirilen yeni ürün, en basit anlatımıyla günümüz cihazlarında uzun ömür veya gözle görülür güç farkı sağlayacak. 30 kata kadar daha uzun ömür veya daha güçlü performans imkanı sunacak yeni ürün, örneğin uzaktan kumandalı oyuncak arabada ya da elektrikli tornavidada kullandığında cihazların daha hızlı çalışmasına veya 30 kata kadar daha uzun ömürlü olmalarına olanak sunacak.

Şirket karbon ayak izini ölçümlüyor ve takip ediyor

Pil markaları arasında sürdürülebilirlik raporu olan ve karbon ayak izini ölçümleyip takip eden tek marka olma özelliğine sahip Duracell, yeni ürünü Optimum’un kutu tasarımında da sürdürülebilirlik ilkesini gözetti. Ürünlerin inovasyonu konusunda Ar-Ge çalışmalarına önemli bütçeler ayıran şirket, daha uzun ömürlü piller üreterek daha az atık oluşmasını hedefliyor. Fabrikalarında üretimden son aşamaya kadar tüm bantlarda, sürdürebilirliğe önem veren şirketin üretim tesisleri yeşil enerji ile üretim yapıyor. Şirket, konu ile ilgili dünya standartlarına uygun sorumluluk sertifikalarına sahip bir şirket olarak da dikkat çekiyor. Şirket, tüm ürünlerini yüzde 90 karton ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş paketlerle tüketicilere ulaştırıyor.

"Hem kullanıcı hem de doğa dostu yeni ürünler üretmeyi sürdüreceğiz"

Şirketin kullanıldığı cihazların performansını şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde arttıran yeni ürünüyle ilgili bilgi veren Duracell Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu, "Ürünlerin inovasyonu konusunda Ar-Ge çalışmalarına büyük bütçeler ayıran bir pil üreticisiyiz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, kullanıldığı cihazların performansını şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde arttıran yeni ürünümüzü tüketicilerin kullanımına sunuyoruz. Yeni ürün, sadece oluşturduğu yüksek performans farkıyla değil, doğa dostu olmasıyla da öne çıkan bir ürün. Yeni ürünümüz, sürdürülebilirliği ve doğa dostu bir marka olmayı merkeze aldığımız yönetim anlayışımızın bir uzantısı. Pil markaları arasında sürdürülebilirlik raporu olan ve karbon ayak izini ölçümleyip takip eden tek marka olma özelliğimizle hem kullanıcı hem de doğa dostu yeni ürünler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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