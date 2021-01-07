Dünyanın Karadeniz somonuna talebi ikiye katlandı

Su ürünleri sektörü pandemi nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde ihracatta eksiye düşse de, özellikle yılın son çeyreğindeki performansıyla ihracatını eksiden artıya çevirmesini bildi.

Omega3 bakımından son derece zengin olan su ürünlerinin insan vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, özellikle 2000 yılı sonrasında büyük gelişim gösteren Türk su ürünleri sektörünün 2023 yılında 1.5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini, pandeminin de bu yolculuğa engel olamadığını söyledi.

Levrek zirvede, Karedeniz somonu ihracatını ikiye katladı

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında levreğin 355,6 milyon dolarlık ihracatla en çok ihraç edilen balık türü olduğu bilgisini veren Kızıltan, "Levrek ihracatta yüzde 7'lik gelişim gösterdi. Çipura ihracatımız ise yüzde 8,6'lık artışla 311 milyon dolara ulaştı. Alabalık yüzde 3'lük artışla 120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Orkinos ihracatımız 65,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, en büyük artışı Karedeniz somonunda yakaladık. Karedeniz somonu yüzde 96'lık ihracat artış hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı. Kaya levreğinden yüzde 7,5'lik artışla 6,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hollanda en çok ihracat yapılan ülke oldu

Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında Hollanda 133 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla zirvedeki yerini alırken, Rusya'ya su ürünleri ihracatı yüzde 49 artışla 132 milyon dolara ulaştı. Pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden İtalya'ya ise; yüzde 17'lik artışla 129 milyon dolarlık su ürünleri gönderdik.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında Yunanistan 81 milyon dolarlık tutarla dördüncü, İngiltere ise 74 milyon dolarlık Türk balıkları tercihiyle beşinci sırada yer aldı. Japonya ve Almanya 73,6 milyon dolarlık Türk balıkları talebiyle listede 6 ve 7. sıraların sahibi oldu. İspanya'ya 43,3 milyon dolarlık, ABD'ye 33,3 milyon dolarlık, İsrail'e ise 26 milyon dolarlık su ürünleri ihraç ettik. Türk su ürünleri 93 ülkede milyarlarca insanın sofralarına lezzet kattı.

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ İHRACAT TABLOSU

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