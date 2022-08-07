Dünyanın kahvesi Elazığ’dan

7 yıl önce Elazığ’da kurulan ve markalaşan ‘Harput Dibek’ kahvesi, 9 ülkenin kahve ihtiyacını karşılıyor.

Elazığ’da yaşayan Soyer Orhan 2015 yılında kafe sektöründen çıkıp kendi markasını kurmaya karar verdi. Orhan, bir süre ön çalışma yaptıktan sonra memleketi Elazığ’a 50 milyon değerinde yatırımla kahve fabrikası kurdu. Orhan, ardından diğer kahvelerden farklı olarak kendine has tarifi, özelliği ve tadı ile ’Harput Dibek’ kahvesini oluşturdu. Kısa sürede markalaşan Harput Dibek, Türkiye’nin değişilmez damak tadı haline geldi. Kısa sürede büyüyen ve 400 kişiye de istihdam sağlayan Orhan, Harput Dibek Kahvesini Rusya, Katar ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihraç etmeye başladı. Dünyada kahve sektöründe bir isim yapmak istediklerini belirten Orhan, hedefler doğrultusunda yürüdüklerini söyledi.

Elazığ’da ilk önce kafe sektöründe çalıştıklarını belirten Harput Dibek Yönetim Kurulu Başkanı Soyer Orhan, “Bu bölgede olan boşlukları değerlendirmek amacıyla hem toptan hem de kendi markamız adına bir ürün çıkarttık. Bu ürünle beraber önce Türkiye’ye sonra dünyanın birçok ülkesine kahve gönderemeye başladık. Fabrikamızı Elazığ’a kurup işlerimize devam ettik. Elazığ’a yaklaşık 50 milyonluk bir yatırım yaptık. Türkiye’nin her yerine ve dünyanın 9 ülkesine ürün gönderiyoruz. Kuveyt, Mısır, Katar, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerle şuan da çalışıyoruz. Şuan da doğrudan 90 kişiye, dolaylı olarak da 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız Türkiye’de kahve sektöründe yerimizi almak ve dünyada ise kahve sektöründe bir isim yapmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda da hareket ediyoruz” dedi.