Dünyanın gelir eşitsizliğini ’yükleniyorlar’

Dünyanın en yoksul ülkesi olarak kabul edilen Burundi’de içler açısı boyutta hayat mücadelesi veriliyor. Burundi’de yaşanan hayatlar dünyadaki gelir eşitsizliğini aydınlatacak şekilde ilerliyor. Aylık 15 dolarlık kazanç için yaklaşık 50 km baş üstünde taşınarak yapılan yük taşımacılığı insanlığın belini büküyor.

Dünya kazanç dengesizliği tavan yaptı. Dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükselirken, bazı ülkelerde 15 dolar kazanmak için verilen hayat mücadelesi gelir eşitsizliğinin resmini çiziyor. Gelir eşitsizliğinin diğer bir resminde de zenginlik hakim. Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8’e yükseldi. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH’si ilk kez 2022’de 100 trilyon doları aşacak.

Rapora göre, dünya ekonomisi 2022’de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. Küresel ekonomi artıyor ancak hanehalkının gelirden aldığı pay ile zenginlerin payları arasında makas giderek artıyor. Araştırmalara göre dünyadaki tüm yetişkinlerin yüzde 55’inin net varlığı 10 bin doların altında kalıyor.

Dünyanın en yoksul ülkesinde yaşam mücadelesi veriyorlar

Dünya Bankası, IMF resmi raporlarına göre son 62 yıldır dünyanın en yoksul ülkesi seçilen Burundi’de fakir halk, aylık 15 dolara her gün sırtlarında kilometrelerce yük taşıyarak geçinmeye çalışıyor. Bu uzun yürüyüşler 50 km mesafeyi buluyor. Bazen bir şehir değiştiriliyor. 12 milyon nüfuslu Burundi dünyadaki gelir eşitsizliğini yansıtan örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Afrika’nın başka bir ülkesi Etiyopya’da da buna benzer durum işliyor. Ülkede kahve işçileri tarlalarda günde 1 dolara çalışıyor. Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi olan ülkede yaklaşık 15 milyon kişi bu sektörde kazandığı parayla geçimini sağlamaya çalışıyor.

1 dolar için madenlere giriyorlar

Dünyadaki eşitsiz kazanç yetişkinler kadar çocuklara da yansıyor. Özellikle Afrika’da dev küresel markalar için çalıştırılan çocuk işçiler adaletsiz gelir dağılımına ışık tutuyor. Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde günlük 1 dolara madenlerde çalışan çocuklar parasal ve refah dengesindeki eşitsizliği gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre Kongo’nun güneyindeki madenlerde yaklaşık 40 bin çocuk çalışıyor. Bu çocukların günde 1 veya 2 dolar kazanması için bazen 24 saate kadar varan süre boyunca madende çalışması gerekiyor. Bazı çocukların daha 7 yaşında olduğuna dikkat çekiliyor.