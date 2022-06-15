Dünyanın endüstriyel vanası Türkiye’den gidiyor

Endüstriyel vana ve akış kontrol ekipmanları ürünlerini dünyaya ulaştıran PNOSAN Group’un Dış Ticaret Yöneticisi Büşra Şevval Köken, sanayisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtirken, “Türkiye’yle ticari ilişkisi olan firmalar ile tanışma fırsatı yakalayacağımızı düşünerek TurkishExporter kullanmaya karar verdik ve ihracat yaptık” diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkelerdeki üretim potansiyeli

Dünyaya NST-NORDSTEAM yerli üretim markasıyla endüstriyel vana tedarikini sürdüren PNOSAN Group, e-ihracat yatırımları ve müşteri geri bildirimlerine verilen önemle ihracat hacmini artırarak piyasadaki güncelliğini koruyor. Sanayisi gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki üretim potansiyeline ağırlık veren şirket, yaptığı ihracatlar ile gücüne güç katıyor.

E-ihracatla dünyaya açılan kapılar

Köken, Tekirdağ Çorlu’da bulunan fabrikalarıyla büyüdüklerini ve büyüdükleri oranda da istihdama katkı sağladıklarını belirterek, “E-ihracat ürünlerini yeni müşterilere tanıtma, ulaştırma, ödeme ve bilinirlik açısından şirketimiz adına bir avantaj olarak görüyoruz. Yeni ihracat kanalları bulmada TurkishExporter’ı tercih ederek Türkiye’den ithalat yapan firmalar ile bir araya gelme ve iş birliği sağlama fırsatını yakaladık. Böylece bu platformda her geçen gün PNOSAN Group’un marka bilinirliliğini dünya genelinde artırarak yeni pazarlara giriş yapıyoruz” diye konuştu.