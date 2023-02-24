Dünyanın en prestijli gıda fuarına Türk çıkarması

Dubai’de organize edilen dünyanın en büyük gıda fuarına Türk markaları damga vurdu. Türkiye’den 200 firmanın katıldığı fuarda beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından HasTavuk, kalite tescilli ürünleriyle katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en büyük küresel yiyecek ve içecek etkinliği olarak gösterilen Gulfood 2023, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Dünya Ticaret Merkezinde 20-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarın açılışını BAE Dubai Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum yaptı.

Fuara Türkiye’den bu yıl 200 firma ve 900 firma temsilcisi katıldı. Gulfood Dubai Fuarı’nda HasTavuk olarak 2. Hol F2-25 nolu stantta yer aldıklarını ifade eden Beyaz Et Satış-Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt, Türkiye’nin tavuk eti üretiminde, kalite tescilli markası olarak katılımcılardan yoğun ilgi gördüklerini ifade etti.

Şenyurt, karadan, denizden, havadan dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarını, kaliteli üretim ve kullanılan teknolojiyle dünya pazarlarında talep gören, tercih edilen marka olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

HasTavuk Beyaz Et Satış-Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt, “Geçtiğimiz günlerde Japonya’daydık, bugün Dubai’deyiz, ilerleyen günlerde başka başka ülkelerde olacağız. Dünyada bizim kalitemize ulaşacak başka bir ülke yok. Tek yapmamız gereken tanıtım. Bu yüzden bizim için yurt dışı fuarları çok önemli. Gulfood, gıda endüstrisindeki şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve çözümlerini dünyanın dört bir yanından etkili alıcılara sergilemeleri için bir platform görevi görüyor. Uluslararası iş insanlarının toplandığı, bağlantıların yapıldığı, yiyecek ve içecek tedariki için küresel bir odak noktası olarak hizmet eden bir fuar. Biz de işimizi en iyi şekilde yapmak için, ülkemizi ve sektörümüzü tanıtmak, yüceltmek ve ileriye taşımak için bugün buradayız” şeklinde konuştu.