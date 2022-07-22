Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo toplanabilecek

Samsun’da Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun’da 2022 yatırım yılında ağaçlandırma, silvikültür, üretim, yol, ORKÖY ve fidan üretimi olmak üzere toplam 105 milyon 823 bin TL. Müdürlük, özellikle Avrupa’da oldukça sık tüketilen ve ekonomik getirisi oldukça yüksek olan trüf mantarı üretimine de destek veriyor. Köpekler ile aranan trüf mantarları Avrupa’da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor.

Samsun ormanlarından yılda 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi çerçevesinde karayemiş, tavşan memesi, ahlat, ada çayı, yemişen ve mavi yemiş gibi meyveler Samsun ormanlarında üretiliyor. Ayrıca trüf mantarı üretimi kapsamında ise Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek.

1 milyon 630 bin fidan üretildi

Öte yandan, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında fidan üretimi ve bakım çalışmalarında 2022 yılında Samsun merkez, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 630 bin fidan üretilirken, 450 bin fidanın da bakımı yapıldı. Bu fidanlıklarda 134 değişik türde fidan üretilip, ormanlara dikilirken, Türkiye’nin her iline de fidan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

ORKÖY faaliyetleri

ORKÖY faaliyetleri kapsamında 2022 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, üretim geliştirme ve arıcılık olmak üzere 37 aileye toplamda 4 milyon 116 bin TL’lik kredi desteği verilecek. Bu yıl içerisinde Samsun’da 3 ton tohum üretilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar ise 500 kilo tohum üretildi. Ayrıca orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde bu yıl şu ana kadar 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirildi.

Samsun ormanlarından bu yıl toplam 3 yangın çıktı. Bafra’da çıkan 1 yangında 0,81 hektar alan yanarken, yangına ilk müdahale süresi 8 dakikada oldu. Vezirköprü’de bulunan 2 ormanda çıkan yangında ise 2,20 hektar alan örtü yandı. 2022 yılında Samsun’da çıkan orman yangınlarından toplam 3,01 hektar alan zarar gördü.