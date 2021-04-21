Dünyanın en büyük 10 ekonomisi pandemiyle nasıl değişti?

Kovid-19 pandemisinin, birçok ülkeyi yakın tarihin en büyük ekonomik sarsıntısına maruz bırakmasının ardından dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında da değişikliğe yol açtı.

Dünyanın en büyük ilk dört ekonomisinde hala ABD, Çin, Japonya ve Almanya yer alıyor. Ancak pandemi krizi ilk 10 sıralamasında değişimlere yol açarken bir ülkenin de ilk listeden düşmesine neden oldu. IMF’nin verilerine dayanılarak hazırlanan CNBC’nin “Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi” listesinde ülkelerin ABD Doları cinsinden nominal gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) rakamları karşılaştırılıyor.

Nominal GSYİH rakamları bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerini hesaplıyor. Ancak hesaplamalarda fiyat seviyelerindeki değişimlere (enflasyonu) yer verilmiyor. Bu nedenle haberde ekonomilerin gerçek değeri daha yüksek veya daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Yine de ortak bir para birimi cinsinden nominal GSYİH değerleri, farklı ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ölçmenin ve karşılaştırmanın en uygun yollarından birisi olarak öne çıkıyor ve salgın gibi gelişmelerin ekonomileri nasıl farklı etkilediğine dair bir bakış açısı sağlıyor.