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Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Dünya’nın en büyük düğün organizatörleri, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen “17. Uluslararası Düğün Çalıştayı”nda bir araya geldi. Organizatörler arasında Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin düğününü organize eden firma da yer alıyor.

Ekonomi 17.05.2022, 17:23
Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Dünya’nın en büyük düğün organizatörleri, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen “17. Uluslararası Düğün Çalıştayı”nda bir araya geldi. Organizatörler arasında Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin düğününü organize eden firma da yer alıyor.

“17. Uluslararası Düğün Çalıştayı”, 17-18 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da gerçekleştiriliyor.

Teknede hoş geldiniz partisi yapıldı

Hindistan ve İspanya başta olmak üzere 55 ülkeden 160’a yakın düğün planlayıcısının katıldığı organizasyon, 16 Mayıs akşamı hoş geldiniz partisi ile başladı. Bodrum’da bir teknede ağırlanan katılımcılar, keyifli vakit geçirdiler. Gece saatlerine kadar süren partide misafirleri taşıyan tekne Bodrum Kalesi açıklarında seyir gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren çalıştay programı başladı. Çalıştaya katılan düğün planlayıcıları sunumlar yaptı. Toplantıda Bodrum’la ilgili de detaylı tanıtım yapıldı. Hindistan’dan Bodrum’a gelen düğün planlayıcılarından Vijay Bokadia, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Dünya’nın birçok yerinden düğün profesyonelleri buraya geldi. 2 gün boyunca burada etkileşimde bulunuyoruz, bilgi alış verişi yapıyoruz” dedi.

Hintlilerin neden lüks düğünler yaptığından da bahseden Vijay Bokadia “Hindistan, aşk, yemek, kutlama, renk demektir. Düğünler de çok özeldir. Çok duygusal ve özel anlardır. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kutlamak isterler. Düğünler birkaç gün sürer. Yemek, müzik, dans, eğlence vardır. Hindistanlılar, eğlenmeyi ve hayattan keyif almayı severler" diye konuştu.

500 - 600 kişilik düğünler Bodrum’da yapılabilir

Bodrum’un düğün turizmi için çok uygun bir yer olduğunu anlatan Vijay Bokadia, “Çok güzel ve farklı bir yer. Hint düğünleri için harika bir yer. 500-600 kişilik düğünler için önerebileceğim bir destinasyon. Lüks oteller var. Düğün için kesinlikle iyi bir seçenek” diye konuştu.

“Bodrum’dan çok olumlu izlenimler edindim”

Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, ilk kez geldiği Bodrum için çok olumlu izlenimler edindiğini dile getirerek “Buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Bodrum uluslararası anlamda çok hızlı genişleyen bir yer. Buradaki bu düğün turizmi uluslararası organizasyonu kaliteli bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

“Bodrum yükselen yıldız olacak”

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales de Türkiye genelinde 500 düğün yapılacaksa bunun en az 100 tanesinin Bodrum’da yapılması gerektiğini söyleyerek şu sözlere yer verdi:

“Türkiye’de düğün turizmi yeni başlıyor sayılır. Burada Dünya’nın en önemli organizatörler ile değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye için bu konuda fırsat var. Türkiye havalimanlarına pek çok ülkeden direkt uçuşlar var. Bence bu düğün turizmi destinasyonu olma yolunda önemli bir etken. Havalimanlarının yanında tedarikçilerin de bu turizmin ihtiyaçları karşılamada çok hazır olmaları gerekir. Bu yönden Türkiye düğün turizminde parlayan yıldız olacak.”

Dünyada düğün için en çok tercih edilen ülkelerin hangileri olduğundan da bahseden Morales, “Elbette Karayipler düğün turizminin zirvesinde. Ayrıca İtalya, İspanya ve Fransa çok tercih ediliyor fakat Avrupa’da Fransa zirvede” dedi.

Otelleri gezip sözleşme imzalayacaklar

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği Asya - Avrupa Başkanı Murtaza Kalender de toplantıların verimli geçtiğini dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“O kadar çok değerli düğün planlayıcıları var ki bunlardan bir tanesi Lionel Messi’nin düğününü yapan arkadaşımız burada. Amerika’daki düğünleri organize eden bir firmanın sahibi burada. Şu anda Bodrum’a en az 20 tane büyük çaplı düğün talepleri var. Etkinlikten sonra da birkaç oteli gezip sözleşme yapacaklarını söylediler. Bu kadar kısa sürede bu verimi almak insanı mutlu ediyor. Bu çalışma Türkiye’deki düğün hacmini yüzde 10-12 oranında yükseltir.”

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