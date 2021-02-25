Dünyada en çok kazandıran konut Türkiye’de

Son dönemlerin en önemli sosyal uygulamalarından biri olan Clubhouse’da, geçtiğimiz akşam Türkiye’de ilk defa canlı röportaj gerçekleştirildi. “Gayrimenkul 2021 Projeksiyonu” başlığı altında gerçekleşen röportajda, gayrimenkul sektörünün öncüleri de dinleyici olarak hazır bulundu. Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Kerim Ülker’in soruları ve Demay Genel Müdürü Ali Gökçiler’in cevaplarıyla başlayan röportajda, gayrimenkul sektörünün 2021 yılında umut verici gelişmeler yaşayacağına dikkat çekildi. Türkiye’de konut değerlemesinin dünyada ilk sırada olduğunu belirten Gökçiler, “Her zaman en çok kazandıran enstrümanların başında gayrimenkul geliyor. Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye’de konut bir yılda yüzde 30,3 artış gösterdi. Türkiye gayrimenkulün değerleme sıralamasında dünyada birinci” diye konuştu.

“Post - pandemi dönemindeyiz!”

Pandeminin etkilerinin geçtiğini post-pandemi döneminde olduğumuzu vurgulayan Ali Gökçiler, “Post pandeminin içindeyiz. Dünyayı ve ekonomik beklentileri iyi okumak, insanların ihtiyaçlarını iyi kurmak lazım. Gayrimenkul geliştiricilerinin bu imkanları sunuyor olması lazım. İnsanların artık evlerde daha kolay çalışmalarını sağlayacak kurgulara gidiyor olmamız gerekiyor. İleride evlerde mutlaka toplantılar için ses izolasyonunu düşünmeliyiz. Evin bir odası ses stüdyosuymuşçasına sessizlik sağlayabilmeli, dahili bulut sistemleri olabilmeli. Elektrik kesintilerini birkaç saatten uzun bir süre önleyebilecek daha az fosil yakıtla çalışan jeneratörler hazırlanmalı” dedi. Dünyanın gündemine uygun yeni konutlar üretilmesinin birinci şart olduğuna değinen Gökçiler, “Bu tarz konutlar üretebilirsek yabancı alıcının ilgisini ülkemizde daha fazla tutabileceğiz. İkinci olarak da Türk gayrimenkul şirketleri olarak dünyada bu markalaşmayı ciddi anlamda sağlayacağız. Bence Türkiye 2021 Haziran ayından sonra her yıl bir sonraki seneyi ikiye katlayarak satış yapmaya başlayacak.” açıklamalarında bulundu.

“Turizm sektörü, gezerken çalışılabilecek ortamlar oluşturmalı!”

Röportaj sonrasında söz alan CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Gayrimenkuldeki ihtiyaçlar, oteller için de geçerli. İnsanların gezerken çalışabildiği bir modelin oturması ve hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gayrimenkul kadar turizm sektörü de ülkemizin en büyük döviz gelir kaynağı.” Dedi. Turizm Bakanlığı’nın da odaklanması gereken bir konu olduğunu belirten Becer, “Türkiye dört mevsim yaşanan bir ülke. Özellikle Avrupa bölgesinden gelen yabancılar hem dövizden hem de saat farkının az olmasından dolayı burada çok rahat hem gezip, hem de çalışabilirler. Otellerde güçlü Wi-fi

ve telekonferans altyapılarının oluşturulduğu, diğer alanların da evden çalışma düzenine göre dizayn edildiği odalar hazırlanabilir. Sonuçta pazarlama denilen şey bir fikir, bir farklılaşmayla başlıyor. Dünyada bunun öncüsü neden olunamasın?” diye konuştu.

“Türkiye’nin tanıtımı için çalışıyoruz”

Toplantıda söz alan Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, “Yabancıya gayrimenkul satışı için bu yıl hedefimiz oldukça yüksek. 50 bin adet konut satışı bekliyoruz. Bu da ülkemizin tanıtımının doğru yapılmasıyla gerçekleşebiliyor. Bunun için çok çalışıyoruz” dedi. 2021 ve sonrası için çok umutlu olduklarını belirten Ergüven, “Ülkemize 10 milyar dolarlık bir döviz getirisi bekliyoruz. Avrupa’nın talebinin de daha çok artacağını söylememiz yanlış olmaz” dedi.