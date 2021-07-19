Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Milli Gazete’nin haberine göre, altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Ons altın haftayı 1.812 dolardan kapattı. Altın piyasası, dolarda yaşanan dalgalanmaların tesiriyle hareketli bir hafta geçirdi. Dolarda Perşembe ve Cuma günleri başta olmakla hafta içinde hem altın hem de diğer para birimleri karşısında atağa geçti. Bir çok analistin kanaatine göre dolar güçlendikce altın değer kaybedecek. Zira ons altın fiyatlarının 1.750 dolar seviyesine doğru düşebileceğini bile tahmin edenler var.

FXEmpire analisti Christopher Lewis'ten altında yaşanan dalgalanmalarla ilgili dikkat çeken analiz geldi. Kıdemli analist Lewis “Yukarı yönde, eğer mum çubuğunun tepesinin üzerine çıkarsak, o zaman muhtemelen günlük zaman diliminde bir boşluğun oluştuğu 1.860 dolar seviyesine gidebiliriz.” Analist altın piyasasının hassas olduğuna dikkat çekerek diğer faktörlere dikkat etmenin önemini vurguluyor. “Her şeyin eşit olduğu durumda, altın piyasaları oldukça hassas olduğu için, esasen dolara ve nereye ticaret yapacağımızın nereye gittiğine yakından dikkat etmemiz gereken, çok fazla dalgalı ve yatay davranış görme eğiliminde olduğunu düşündüğüm bir piyasa” dedi.

Ünlü analist ayrıca piyasadan bahsederken “Ayrıca, hafta boyunca tahvil piyasasına birçok kez para akışı olmuştu ve bu, belki de çok fazla endişe yaşamaya devam ettiğimizi gösteriyor.” ifadelerini sözlerine ekledi.

ANALİSTTEN YATIRIMCIYA TAVSİYE

Lewis, yatırımcılara da tavsiyede bulundu. Kıdemli analist piyasada devam eden belirsizliklere dikkat çekip “Bir yöne kırılabilseydik, bize biraz netlik verebileceği için harika olurdu” diyor. Ancak beş hafta önceki mum çubuğunun oldukça uğursuz göründüğünü vurgulayıp piyasanın da hala öyle göründüğünü belirtiyor. Analist, yine özellikle dolara dikkat çekip “Bununla, pozisyon büyüklüğü konusunda çok temkinli olurdum ve bu piyasada nereye gidebileceğimize dair önden bir miktar uyarı vereceği için ABD Dolar Endeksi’ni de çok yakından takip ederdim,”