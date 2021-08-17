Dünyaca ünlü turizm merkezine dev yatırım

Ortaca Belediyesi’nce projelendirilen “Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi” ile dünyaca ünlü turizm merkezinin daha güzel bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Ülkenin en önemli tatil destinasyonlarından Muğla Dalyan için hazırlanan “Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi” projesi hayata geçiyor.

Tarihi değerler, tarımsal çeşitlilik, göl, kanal, deniz kıyıları, termal kaynaklar ve iklim bakımından dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla’da, eşsiz doğasıyla ön plana çıkan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Dalyan için proje hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle Ortaca Beleyesi tarafından yapılacak ve yaklaşık maliyeti 40 milyon lira olan projenin 4 etapta tamamlanması hedefleniyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalyan Mahallesi’nin ülkenin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu söyledi.

Dalyan’ın doğası, tarihi, güneşi ve görselliğiyle dünya şehrine yakışır halde olması gerektiğini belirten Uzundemir, “Bakanımızla görüştük ve Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile çalışmaya başladık. Peyzaj çalışması, bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak. Meydan düzenlemesiyle 42 milyon lira maliyeti çıktı. Projeyi etap etap yapmaya karar verdik. Eylül sonu Ekim başı gibi ilk etabın çalışmaları başlayacak” diye konuştu.

Eşsiz manzara ortaya çıkacak

Proje tamamlandığında Dalyan’ın çehresinin değişeceğini ve bölgeye gelen misafirlerin Dalyan kordonunda gezerken tekneleri değil, eşsiz manzarayı göreceklerini ifade eden Başkan Uzundemir, “Turist geldiği zaman suyu ve kanalı görmesi gerekirken maalesef şu anda teknelerden güzelliği göremiyor. Çekek alanına iskeleler yapılacak ve tekneler oraya alınacak. Turist geldiği zaman yürüyüş yapabileceği, Dalyan Kanalını seyredebileceği ve kenarında oturabileceği güzel bir alan görecek. Bu projenin Dalyan’ın görselliğini çok güzelleştireceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Uzundemir, Dalyan Taş Ev ve Eski Karakol Binası için de restorasyon projesi hazırladıklarını da sözlerine ekledi.