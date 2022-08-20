Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor. İri boyuttaki Taşköprü sarımsağı, pazarda 45-50 TL arasında alıcı bulurken, orta boy sarımsak ise 30-35 liradan satılıyor.

Avrupa Birliği’nce tescil edilen Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünü Taşköprü sarımsağı, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen yıla göre rekoltenin düşmesiyle daha da değerlenen Taşköprü sarımsağı için kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor. Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde her hafta kurulan sarımsak pazarında yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda sarımsak üreticisi, hasadını yaptığı sarımsakları satabilmek için pazara getirdi. Pazarda çeşit çeşit boyutlarda satışa sunulan Taşköprü sarımsağı için kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor.

Şu anda Alatarla köyünde iri boyuttaki Taşköprü sarımsağı 45-50 lira arasında alıcı bulurken, orta boy sarımsak 30-35 liradan satılıyor.

“Taşköprü sarımsağının hak ettiği değeri almasını istiyoruz”

Taşköprü’nün Alatarla köyünde sarımsak üreticisi Mustafa Ulu, “Talebimi isteğimiz arzumuz şu ki Taşköprü sarımsağının dünya piyasasında hak ettiği yerinde olmasını istiyoruz. Şu anda üretim olarak kaliteli ama fiyat olarak çok düşük çünkü maliyetler tamamen arttı bizim. Çiftçi olarak mazot ve gübreden büyük bir destek almak istiyoruz. Mazot geçen sene 7 TL’yken bu sene 25-26 TL olması bizi tamamen sıkıntıya düşürdü. Hele gübre fiyatlarının geçen sene 110 TL’den alırken şu anda 700-800 TL, bunun maliyetinin de artığını görmekteyiz. Biz çiftçiler olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sonuçta bizde kazanmak istiyoruz” dedi.

"Şu zamanda 45-50 TL’ye satarsak biz de üretici olarak memnun olacağız"

İri boyuttaki Taşköprü sarımsağının 45-50 TL civarında satışının devam etmesi gerektiğini belirten Ulu, “Geçen sene yeni sarımsak 19 TL’ydi, normal orta sarımsak 13-14 TL’ydi, küçük sarımsak ise 7-8 TL civarındaydı. Fakat masraflarını düşündüğümüzde sarımsağın fiyatı da 2-3 kat artıyor. Şu zamanda mazot işçi fiyatlarını da dahil ettiğimizde sarımsağın kilosu 40-50 TL olması gerekiyor. Şimdi bu sarımsak 28-30 TL civarında ama pazaryerinde 45 TL’ye kadar duble malımız satıldı. İnşallah ileriki zamanlarda sarımsağımız hak ettiği değeri alacaktır. Şu zamanda 45-50 TL’ye satarsak biz de üretici olarak memnun olacağız. Devletimizin bize bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz, özellikle gübre, mazot desteğinde bize daha fazla destek çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“Makine ile dikim yaptığımız için bu yıl verim biraz düşük oldu”

Taşköprü’nün Çetmi köyünde ikamet eden sarımsak üreticisi Kamil Yılmaz ise, “15 dönüm alana sarımsak diktim. Mazotun litresi 25 TL, traktörü hiç durdurmuyoruz sabah başlıyor akşama kadar çalışıyor. Neyle alacağız mazotu adam geliyor 15 TL para veriyor, o paraya sarımsak var mı? O paraya biz sarımsak satarsak bu sefer neyle alacağız mazotu. Geçen sen kilosu 10-15 liraydı ama 6 TL olan mazot bu sene 25 TL oldu. Dikim fiyatları yüksek olduğundan çiftçinin yarısı makine dikimi yaptı, makine dikimi el dikimine göre randımansız oluyor. Maliyeti biraz daha düşük oluyor ama ne yazık ki bu sefer verimi makine ile dikince daha düşük oluyor” şeklinde konuştu.

“Sarımsağın daha iyi rakamlarda satılmasını bekliyoruz”

Taşköprü’de sarımsak üreten Hüseyin Özmen de, “30-35 yıldır sarımsak üreticisiyiz hamdolsun. Taşköprü’nün beyaz altını diye taçlandırdığı sarımsak sezonuna bu yılda başlamış olduk. Şu anda sarımsağımız 10 TL’den 30 TL’ye kadar alıcı buluyor ama daya iyi rakamlarda talep edilmesini bekliyoruz. Çünkü üreticilerin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Bu sarımsağın 50-60 TL’den satılması gerekiyor. Geçen sene ki fiyatlar çok düşüktü normal maliyetin altında bir fiyat vardı. Geçen seneye göre kıyaslamada bu sene iyi ama bu fiyatlar yine bizi kurtarmaz” ifadelerini kulandı.